У ЗСУ назвали термін, до якого окупанти хочуть вийти на кордони Донбасу

Російські окупанти не полишають спроб вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Зробити це противник хоче до початку виборів президента у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомив офіцер Збройних сил України Мирослав Гай в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 16 вересня.

Ситуація на фронті

"РФ намагається вийти на кордони Донецької та Луганської областей до початку виборів у США", — зазначив Гай.

Він наголосив, що Куп'янський напрямок відіграє важливу роль, оскільки російський диктатор Володимир Путін неодноразово заявляв про намір створити буферну зону в Харківській області.

"Умовно кажучи, те саме, що ЗСУ вдалося зробити на Курщині", — каже офіцер.

Він додав, що українські воїни повністю контролюють ситуацію. Попри усі складнощі, реальної загрози зараз немає.

Зазначимо, президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.