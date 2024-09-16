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У ЗСУ назвали термін, до якого окупанти хочуть вийти на кордони Донбасу

У ЗСУ назвали термін, до якого окупанти хочуть вийти на кордони Донбасу

16 вересня 2024 р. 12:42

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15 вересня 2024
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18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

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17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

14 вересня 2024
Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
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23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

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Російські окупанти не полишають спроб вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Зробити це противник хоче до початку виборів президента у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомив офіцер Збройних сил України Мирослав Гай в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 16 вересня.

Ситуація на фронті

"РФ намагається вийти на кордони Донецької та Луганської областей до початку виборів у США", — зазначив Гай.

Він наголосив, що Куп'янський напрямок відіграє важливу роль, оскільки російський диктатор Володимир Путін неодноразово заявляв про намір створити буферну зону в Харківській області. 

"Умовно кажучи, те саме, що ЗСУ вдалося зробити на Курщині", — каже офіцер.

Він додав, що українські воїни повністю контролюють ситуацію. Попри усі складнощі, реальної загрози зараз немає.

Зазначимо, президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.

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12:22 У "Дії" з'явилися сертифікати на грант для навчання — хто може отримати

12:16 На Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці — деталі ОВА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:15 Талановитим голкіпером збірної України цікавляться три клуби з Англії

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18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

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17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

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18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

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23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

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22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

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