Российские оккупанты не оставляют попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Сделать это противник хочет до начала выборов президента в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Мирослав Гай в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 16 сентября.

Ситуация на фронте

"РФ пытается выйти на границы Донецкой и Луганской областей до начала выборов в США", — отметил Гай.

Он подчеркнул, что Купянское направление играет важную роль, поскольку российский диктатор Владимир Путин неоднократно заявлял о намерении создать буферную зону в Харьковской области.

"Условно говоря, то же, что ВСУ удалось сделать на Курщине", — говорит офицер.

Он добавил, что украинские воины полностью контролируют ситуацию. Несмотря на все сложности, реальной угрозы сейчас нет.

Отметим, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.