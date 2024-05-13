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У Вовчанську окупанти навмисне відстрелили палець цивільному — у прокуратурі назвали причину

У Вовчанську окупанти навмисне відстрелили палець цивільному — у прокуратурі назвали причину

13 травня 2024 р. 12:54

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12:54 У Вовчанську окупанти навмисне відстрелили палець цивільному — у прокуратурі назвали причину

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12:54 У Вовчанську окупанти навмисне відстрелили палець цивільному — у прокуратурі назвали причину

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12:52 Наступ окупантів на Харківщині — Гавриш назвав мету РФ

Text

08:00 Російський наступ на Харківщину та мобілізація увʼязнених — ефір Ранок.LIVE

12 травня 2024
Text

23:52 Бої за Харківщину — українські захисники проінформували про перебіг подій у Вовчанську

Text

18:51 Новий наступ росіян — Новини.LIVE розпитали харків'ян, як вони оцінюють загрозу

Text

17:20 У Львові відбувся марафон на підтримку українських військових — участь взяли й ветерани

Text

16:47 Учасники акції FreeAzov знову зібралися в центрі Києва для підтримки військовополонених

11 травня 2024
Text

20:43 Кривонос пояснив, чому варто знищувати підприємства з виготовлення зброї в Росії

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18:41 Кривонос заявив, що закон про мобілізацію повинен бути рівним для всіх

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Речник прокуратури на Харківщині Дмитро Чубенко заявив, що російські окупанти прицільно прострелили місцевому чоловіку пальці. Ймовірно, це сталося тому, що місцевий розмовляв українською мовою. 

Про це Чубенко сказав у ефірі Ранок.LIVE.

Окупанти поранили чоловіка на околицях Вовчанська

"Можливо росіяни прострелили йому руку через те, що він розмовляв українською або інші якісь мотиви. Це не в ході бойових дій, не в ході перестрілки. Прицільно зайшовши до його житла, вони прострелили йому палець", — сказав Чубенко, говорячи про причини інциденту. 

Він додав, що після поранення місцевий вийшов на волонтерів, які потім його забрали та евакуювали до Харкова.

Нагадаємо, 10 травня Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. А у ЗМІ розкрили плани росіянів.

Зокрема, у зв'язку із загрозою жителі Вовчанська почали масово евакуюватися з міста через страх повторної окупації. 

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14:07 На тлі наступу росіян — у військ ЗСУ на Харківщині новий командувач

14:01 У Вовчанській МВА зробили заяву щодо будівництва фортифікацій навколо міста

13:50 В Одесі з'явиться більше укриттів — планують виділити понад 10 мільйонів на їхнє встановлення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:50 Рятувальники допомогли туристам, які намагалися підкорити гори

13:48 Мінус рота окупантів та САУ "Нона" — як 3 ОШБр ліквідовує ворога на Харківщині

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16:47 Учасники акції FreeAzov знову зібралися в центрі Києва для підтримки військовополонених

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