У Вовчанську окупанти навмисне відстрелили палець цивільному — у прокуратурі назвали причину

Речник прокуратури на Харківщині Дмитро Чубенко заявив, що російські окупанти прицільно прострелили місцевому чоловіку пальці. Ймовірно, це сталося тому, що місцевий розмовляв українською мовою.

Про це Чубенко сказав у ефірі Ранок.LIVE.

Окупанти поранили чоловіка на околицях Вовчанська

"Можливо росіяни прострелили йому руку через те, що він розмовляв українською або інші якісь мотиви. Це не в ході бойових дій, не в ході перестрілки. Прицільно зайшовши до його житла, вони прострелили йому палець", — сказав Чубенко, говорячи про причини інциденту.

Він додав, що після поранення місцевий вийшов на волонтерів, які потім його забрали та евакуювали до Харкова.

Нагадаємо, 10 травня Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. А у ЗМІ розкрили плани росіянів.

Зокрема, у зв'язку із загрозою жителі Вовчанська почали масово евакуюватися з міста через страх повторної окупації.