В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

Спикер прокуратуры в Харьковской области Дмитрий Чубенко заявил, что российские оккупанты прицельно прострелили местному мужчине пальцы. Вероятно, это произошло потому, что местный говорил по-украински.

Об этом Чубенко сказал в эфире Ранок.LIVE.

Оккупанты ранили мужчину в окрестностях Волчанска

"Возможно россияне прострелили ему руку из-за того, что он говорил по-украински или другие мотивы. Это не в ходе боевых действий, не в ходе перестрелки. Прицельно зайдя в его жилище, они прострелили ему палец", — сказал Чубенко, говоря о причинах инцидента.

Он добавил, что после ранения местный вышел на волонтеров, которые затем его забрали и эвакуировали в Харьков.

Напомним, 10 мая Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. А в СМИ раскрыли планы россиян.

В частности, в связи с угрозой жители Волчанска начали массово эвакуироваться из города из-за страха повторной оккупации.