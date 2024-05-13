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В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

13 мая 2024 г. 12:54

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12:54 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

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12:54 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

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12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

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08:00 Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 мая 2024
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23:52 Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

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18:51 Новое наступление россиян — Новини.LIVE расспросили харьковчан, как они оценивают угрозу

Text

17:20 Во Львове прошел марафон в поддержку украинских военных — приняли участие и ветераны

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16:47 Участники акции FreeAzov снова собрались в центре Киева для поддержки военнопленных

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20:43 Кривонос объяснил, почему следует уничтожать предприятия по изготовлению оружия в России

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18:41 Кривонос заявил, что закон о мобилизации должен быть равным для всех

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17:30 Вступление Украины в ЕС в ближайшие десять лет — верят ли в это киевляне

Спикер прокуратуры в Харьковской области Дмитрий Чубенко заявил, что российские оккупанты прицельно прострелили местному мужчине пальцы. Вероятно, это произошло потому, что местный говорил по-украински.

Об этом Чубенко сказал в эфире Ранок.LIVE.

Оккупанты ранили мужчину в окрестностях Волчанска

"Возможно россияне прострелили ему руку из-за того, что он говорил по-украински или другие мотивы. Это не в ходе боевых действий, не в ходе перестрелки. Прицельно зайдя в его жилище, они прострелили ему палец", — сказал Чубенко, говоря о причинах инцидента. 

Он добавил, что после ранения местный вышел на волонтеров, которые затем его забрали и эвакуировали в Харьков.

Напомним, 10 мая Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. А в СМИ раскрыли планы россиян.

В частности, в связи с угрозой жители Волчанска начали массово эвакуироваться из города из-за страха повторной оккупации.

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12:46 В Донецкой области взорвали авто российского депутата-боевика ЧВК "Вагнер"

12:43 По нефтебазе и электроподстанции в России ударили беспилотники СБУ, — источник

12:40 В Луганской области оккупанты остались без стратегических резервов горючего — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:20 Планировали устроить офисы — в Одессе прекращена застройка в центре

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17:20 Во Львове прошел марафон в поддержку украинских военных — приняли участие и ветераны

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16:47 Участники акции FreeAzov снова собрались в центре Киева для поддержки военнопленных

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