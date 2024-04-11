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У ПС розповіли деталі масованого обстрілу України — де були найболючіші удари

У ПС розповіли деталі масованого обстрілу України — де були найболючіші удари

11 квітня 2024 р. 13:35

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13:05 Чмут розповів, які проблеми має вирішити закон про мобілізацію

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12:04 Військовий пояснив, чому Україні потрібна термінова мобілізація

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10:33 Генерал-лейтенант розповів, по яких цілях РФ потрібно бити Україні

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10:11 Камельчук пояснив, чому на розгляд законопроєкту про мобілізацію залишилися лише 30 нардепів

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09:21 Гуменюк розповіла про ворожу тактику обстрілів України цієї ночі

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Речник Повітряних сил Ілля Євлаш надав оновлену інформацію про ворожі атаки по Київщині, Харківщині, Одещині та Львівщина. Військовий зазначив, що Росія продовжує здійснювати агресивні дії, направлені на нанесення шкоди інфраструктурі України.

Про це речник Повітряних сил України Ілля Євлаш розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Ракетний обстріл України

Речник Повітряних сил Українизазначив, що Росія залишила ракети для подальших атак на ці території.

"Сьогодні ми стали свідками чергового комбінованого удару. Ворог використовував ракети Х-101, Х-555, Х-59 та Кинджали, з якими Україна на жаль ще не може ефективно протистояти", — заявив Євлаш.

Також, за його словами, ворог 11 разів атакував Харків ракетами зенітно-ракетних комплексів С-300.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання. 

Крім того, ворог вчергове атакував Одеську область ударними дронами. Бійці протиповітряної оборони збили сім "шахедів", але внаслідок падіння уламків є руйнування.

Також вибухи лунали у Львівській та Запорізькій областях.

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13:30 Ворог завдав удару балістикою по Миколаєву — збільшилась кількість жертв

13:30 Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, де в Україні завтра буде спекотно

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:23 Військові, які пройшли полон, отримали право на демобілізацію, — нардеп

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