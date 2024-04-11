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В ПС рассказали детали массированного обстрела Украины — где были самые болезненные удары

В ПС рассказали детали массированного обстрела Украины — где были самые болезненные удары

11 апреля 2024 г. 13:35

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13:35 В ПС рассказали детали массированного обстрела Украины — где были самые болезненные удары

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13:35 В ПС рассказали детали массированного обстрела Украины — где были самые болезненные удары

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13:05 Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации

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12:04 Военный объяснил, почему Украине нужна срочная мобилизация

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10:33 Генерал-лейтенант рассказал, по каким целям РФ нужно бить Украине

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10:11 Камельчук объяснил, почему на рассмотрение законопроекта о мобилизации осталось всего 30 нардепов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:44 Атаки на российские НПЗ — депутат прокомментировал украинскую дипломатию

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09:21 Гуменюк рассказала о вражеской тактике обстрелов Украины этой ночью

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Представитель Воздушных сил Илья Евлаш предоставил обновленную информацию о вражеских атаках по Киевщине, Харьковщине, Одесщине и Львовщине. Военный отметил, что Россия продолжает совершать агрессивные действия, направленные на нанесение ущерба инфраструктуре Украины.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Украины Илья Евлаш рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Ракетный обстрел Украины

Представитель Воздушных сил Украины отметил, что Россия оставила ракеты для дальнейших атак на эти территории.

"Сегодня мы стали свидетелями очередного комбинированного удара. Враг использовал ракеты Х-101, Х-555, Х-59 и Кинжалы, с которыми Украина, к сожалению, еще не может эффективно противостоять", — заявил Евлаш.

По его словам, враг 11 раз атаковал Харьков ракетами зенитно-ракетных комплексов С-300.

Напомним, в результате массированной атаки самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области. Там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.

Кроме того, враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами. Бойцы противовоздушной обороны сбили семь "шахедов", но в результате падения обломков есть разрушения.

Также взрывы раздавались во Львовской и Запорожской областях.

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14:10 Истребители НАТО перехватили российский разведывательный самолет ИЛ-20

14:08 В Луганской области погиб пресс-офицер Минобороны РФ, сопровождавший пропагандистов, — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:06 Германия планирует создать международный фонд для восстановления Украины

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13:05 Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации

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12:04 Военный объяснил, почему Украине нужна срочная мобилизация

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10:11 Камельчук объяснил, почему на рассмотрение законопроекта о мобилизации осталось всего 30 нардепов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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01:50 Врач Комаровский рассказал о радиации в случае подрыва оккупированной Запорожской АЭС

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