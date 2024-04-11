В ПС рассказали детали массированного обстрела Украины — где были самые болезненные удары

Представитель Воздушных сил Илья Евлаш предоставил обновленную информацию о вражеских атаках по Киевщине, Харьковщине, Одесщине и Львовщине. Военный отметил, что Россия продолжает совершать агрессивные действия, направленные на нанесение ущерба инфраструктуре Украины.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Украины Илья Евлаш рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Ракетный обстрел Украины

Представитель Воздушных сил Украины отметил, что Россия оставила ракеты для дальнейших атак на эти территории.

"Сегодня мы стали свидетелями очередного комбинированного удара. Враг использовал ракеты Х-101, Х-555, Х-59 и Кинжалы, с которыми Украина, к сожалению, еще не может эффективно противостоять", — заявил Евлаш.

По его словам, враг 11 раз атаковал Харьков ракетами зенитно-ракетных комплексов С-300.

Напомним, в результате массированной атаки самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области. Там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.

Кроме того, враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами. Бойцы противовоздушной обороны сбили семь "шахедов", но в результате падения обломков есть разрушения.

Также взрывы раздавались во Львовской и Запорожской областях.