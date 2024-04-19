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У Повітряних силах заявили, що Україна показала здатність збивати бомбардувальники РФ

У Повітряних силах заявили, що Україна показала здатність збивати бомбардувальники РФ

19 квітня 2024 р. 13:52

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11:36 Український аналог Mavic — військовий аналітик розповів про переваги

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11:10 Російське озброєння на території Криму — Плетенчук про можливість ураження

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08:00 Зеленський провів селектор з військовим керівництвом — ефір Новини.LIVE

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00:47 Хліба і видовищ — Комаровський розповів, чому суспільство полюбляє конфлікти

18 квітня 2024
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20:56 Ядерний удар Росії у випадку деокупації Криму — ефір Новини.LIVE

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20:43 Нардеп пояснив, як повпливати на чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації

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20:15 Наступ РФ у травні та чого очікувати після інавгурації Путіна — ефір Новини.LIVE

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Речник Повітряних сил Ілля Євлаш наголосив, що Україна показала здатність збивати російські бомбардувальники. За його словами, раніше цього ніхто не міг.

Про це Ілля Євлаш сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 19 квітня.

Збиття російського бомбардувальника

Євлаш зазначив, що Україна довела, що вміє проводити тонкі та унікальні операції. Йдеться, зокрема, не лише про знищення бомбардувальників, а й про крилаті ракети типу Х-22.

"Не тільки ж Х-22 сьогодні ворог випустив, а й Х-59 і Х-69, про які раніше всі цікавилися — чи можна їх збити, чи ні. Сьогодні загалом з 12 керованих ракет ми збили 11", — розповів Євлаш.

Водночас він наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО та ракет до них для ефективного захисту. За його словами, наразі захисникам доводиться "маневрувати" та проявляти "нестандартний підхід".

"Ми намагаємося виходити з того, що є. І, як ви бачите, сьогодні — черговий результат такої влучної роботи", — додав Євлаш.

Нагадаємо, військовий літак Ту-22м3 РФ був збитий в небі над Ставропольським краєм. Саме з нього цієї ночі окупанти атакували українські міста. 

Також ми писали, що літак вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів тими ж засобами, якими раніше уразили російський літак А-50.

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14:14 Британія надала Україні понад 180 млн доларів — на що спрямують кошти

14:10 Зеленський залишив напис на стелі на в'їзді до Донецької області

13:54 НАЗК планує оновити процедуру подачі декларацій — що зміниться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

13:49 В Одесі лунають вибухи

13:46 На Харківщині викрили ворожу агентурну мережу — чим вона небезпечна

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13:52 У Повітряних силах заявили, що Україна показала здатність збивати бомбардувальники РФ

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11:36 Український аналог Mavic — військовий аналітик розповів про переваги

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11:10 Російське озброєння на території Криму — Плетенчук про можливість ураження

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08:00 Зеленський провів селектор з військовим керівництвом — ефір Новини.LIVE

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00:47 Хліба і видовищ — Комаровський розповів, чому суспільство полюбляє конфлікти

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20:56 Ядерний удар Росії у випадку деокупації Криму — ефір Новини.LIVE

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16:16 Військовий юрист пояснив, як має проходити мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ