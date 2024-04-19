В Воздушных силах заявили, что Украина показала способность сбивать бомбардировщики РФ

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш подчеркнул, что Украина показала способность сбивать российские бомбардировщики. По его словам, раньше этого никто не мог.

Об этом Илья Евлаш сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 19 апреля.

Сбитие российского бомбардировщика

Евлаш отметил, что Украина доказала, что умеет проводить тонкие и уникальные операции. Речь идет, в частности, не только об уничтожении бомбардировщиков, но и о крылатых ракетах типа Х-22.

"Не только же Х-22 сегодня враг выпустил, но и Х-59 и Х-69, о которых раньше все интересовались — можно ли их сбить или нет. Сегодня в целом из 12 управляемых ракет мы сбили 11", — рассказал Евлаш.

В то же время он подчеркнул, что Украине нужно больше систем ПВО и ракет к ним для эффективной защиты. По его словам, защитникам приходится "маневрировать" и проявлять "нестандартный подход".

"Мы стараемся исходить из того, что есть. И, как вы видите, сегодня — очередной результат такой точной работы", — добавил Евлаш.

Напомним, военный самолет Ту-22м3 РФ был сбит в небе над Ставропольским краем. Именно из него этой ночью оккупанты атаковали украинские города.

Также мы писали, что самолет удалось сбить на расстоянии около 300 километров теми же средствами, которыми поразили российский самолет А-50.