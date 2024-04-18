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У Чернігові зупинили рятувальну операцію на місці обстрілу — у ДСНС назвали причину

У Чернігові зупинили рятувальну операцію на місці обстрілу — у ДСНС назвали причину

18 квітня 2024 р. 10:08

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10:08 У Чернігові зупинили рятувальну операцію на місці обстрілу — у ДСНС назвали причину

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ранковий ефір Новини.LIVE

17 квітня 2024
Text

23:50 Російський опозиціонер Невзоров зізнався за що отримав український паспорт

Text

21:30 Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Невзорова — ефір Новини.LIVE

Text

19:58 Нардеп відповів, чи не скидають з себе відповідальність держструктури через донати українців

Text

19:30 Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

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17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

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Речниця ДСНС Чернігівщини Ірина Щукіна заявила, що пошуково-рятувальна операція у Чернігові, який 17 квітня обстріляли окупанти, призупинена. Адже, всі люди, які були потенційно зниклими безвісти — знайдені.

Про це Щукіна розповіла у ранковому ефірі Ранок.LIVE. 

Наслідки обстрілу у Чернігові

"Пошуково-рятувальна операція призупинена. Тому що всі потенційно зниклі безвісти люди вже знайдені. Тож, приймається рішення про продовження або повне закінчення", — сказала Щукіна, говорячи про призупинення рятувальної операції. 

Вона наголосила, що відомо про 18 загиблих та 77 поранених. Удар був по цивільній інфраструктурі, жодного військового обʼєкта поряд не було.

"Це спальний район Чернігова. 9 ранку. Поруч лікарня, навчальні заклади. Люди йшли на роботу, в дитсадочок, до школи. Тому ці люди й постраждали", — сказала Щукіна. 

Зрештою, на місці "прильоту" створені пункти незламності, із людьми працюють психологи, постраждалим надають допомогу.

Нагадаємо, 17 квітня близько 09:00 армія Росії завдала трьох ракетних ударів по Чернігову. Повідомили про загиблих і травмованих. Як зазначили в ОВА, під прицілом був центр міста. 

Згодом у мережі з'явились кадри удару по Чернігову, а президент Володимир Зеленський прокоментував атаку. 

Пізніше стало відомо, що через російський ракетний удар по Чернігову загинула лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Їй було 25 років. 

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10:44 "Зливав" розташування блокпостів та ЗСУ — у Дніпрі викрили агента РФ

10:43 Джонсон заявив, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:24 У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза

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