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В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину

В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину

18 апреля 2024 г. 10:08

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10:08 В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — утренний эфир Новини.LIVE

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23:50 Российский оппозиционер Невзоров признался за что получил украинский паспорт

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21:30 Эксклюзивное интервью Александра Невзорова — эфир Новини.LIVE

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19:58 Нардеп ответил, не сбрасывают ли с себя ответственность госструктуры из-за донатов украинцев

Text

19:30 Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

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18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

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17:33 Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

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Пресс-секретарь ГСЧС Черниговщины Ирина Щукина заявила, что поисково-спасательная операция в Чернигове, который 17 апреля обстреляли оккупанты, приостановлена. Ведь все люди, которые были потенциально пропавшими без вести, найдены.

Об этом Щукина рассказала в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Последствия обстрелов в Чернигове

"Поисково-спасательная операция приостановлена. Потому что все потенциально пропавшие без вести люди уже найдены. Поэтому принимается решение о продлении или полном окончании", — сказала Щукина, говоря о приостановке спасательной операции.

Она отметила, что известно о 18 погибших и 77 раненых. Удар был по гражданской инфраструктуре, ни одного военного объекта рядом не было.

"Это спальный район Чернигова. 9 утра. Рядом больница, учебные заведения. Люди шли на работу, в детсад, в школу. Поэтому эти люди и пострадали", — сказала Щукина.

Наконец, на месте "прилета" созданы пункты несокрушимости, с людьми работают психологи, пострадавшим оказывают помощь.

Напомним, 17 апреля около 09:00 армия России нанесла три ракетных удара по Чернигову. Сообщили о погибших и травмированных. Как отметили в ОВА, под прицелом находился центр города.

Впоследствии в сети появились кадры удара по Чернигову, а президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку.

Позже стало известно, что из-за российского ракетного удара по Чернигову погибла лейтенант полиции Алина Николаевец. Ей было 25 лет.

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11:11 Страны Балтии строят оборонительные линии на границе с Россией — детали от Financial Times

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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