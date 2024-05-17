У "Азові" показали кадри боїв у Серебрянському лісі біля Кремінної

Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії показали кадри штурмів російських окупантів у Серебрянському лісництві на Луганщині. У відео українські захисники розповіли про підготовку до бойових операцій і просування під ворожим вогнем.

Відео можна подивитися за посиланням.

Бої біля Кремінної на Луганщині

"Це відео про справжні бої у лісах Кремінної. Документальні кадри усіх етапів роботи штурмових груп: від стройового огляду і приготувань, артпідготовки і початку операції до зачистки, спроб врятувати побратимів, прийняття складних рішень і просування попри щільний вогонь противника", — прокоментували відео бійці "Азову".

Додали, що Серебрянський ліс — вкрай важка ділянка фронту через особливості своєї місцевості. Навіть детальне планування операцій не гарантує 100% успіху.

Однак, як розповіли "азовці", результат перш за все залежить від рішень командирів і рішучості бійців.

"Штурмові групи, розвідка, артилерійські розрахунки, екіпажі танків та управління — бригада як єдиний організм працює заради успіху піхоти", — розповіли захисники.

Зокрема, на оприлюднених кадрах можна побачити, як українські військові практично впритул підійшли до російських окопів, де потім вівся потужний бій.

Сам штурм "Азову", як розповів один із бійців, зайняв 20 хвилин. Після того, як ворог зрозумів, що у нього немає людей на позиціях, розпочав артпідготовку. Каже, що хоч противник і переважає у артилерії, але що стосується стрілецьких боїв, то ЗСУ у цьому плані "вищі на голову".

Нагадаємо, раніше екскомандир "Азову" Максим Жорін прокоментував намір росіян просунутися на нові території. Також Жорін зазначав, що в Росії є ще багато ракет та авіабомб, однак росіяни не можуть відновити ту кількість бронетехніки та літаків, що знищується на лінії фронту.