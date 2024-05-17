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В "Азове" показали кадры боев в Серебрянском лесу возле Кременной

В "Азове" показали кадры боев в Серебрянском лесу возле Кременной

17 мая 2024 г. 14:47

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Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии показали кадры штурмов российских оккупантов в Серебрянском лесничестве Луганской области. В видео украинские защитники рассказали о подготовке к боевым операциям и продвижении под вражеским огнем.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Бои у Кременной в Луганской области

"Это видео о настоящих боях в лесах Кременной. Документальные кадры всех этапов работы штурмовых групп: от строевого осмотра и приготовлений, артподготовки и начала операции до зачистки, попыток спасти побратимов, принятия сложных решений и продвижения, несмотря на плотный огонь противника", — прокомментировали видео бойцы "Азова".

Добавили, что Серебрянский лес — крайне тяжелый участок фронта из-за особенностей своей местности. Даже детальное планирование операций не гарантирует 100% успеха.

Однако, как рассказали "азовцы", результат, прежде всего, зависит от решений командиров и решимости бойцов.

"Штурмовые группы, разведка, артиллерийские расчеты, экипажи танков и управления — бригада как единый организм работает ради успеха пехоты", — рассказали защитники.

В частности, на обнародованных кадрах можно увидеть, как украинские военные практически вплотную подошли к российским окопам, где потом велось мощное сражение.

Сам штурм "Азова", как рассказал один из бойцов, занял 20 минут. После того как враг понял, что у него нет людей на позициях, начал артподготовку. Говорит, что хоть противник и преобладает в артиллерии, но что касается стрелковых боев, то ВСУ в этом плане "выше на голову".

Напомним, ранее экс-командир "Азова" Максим Жорин прокомментировал намерение россиян продвинуться на новые территории. Также Жорин отмечал, что в России еще много ракет и авиабомб, однако россияне не могут восстановить то количество бронетехники и самолетов, что уничтожается на линии фронта.

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