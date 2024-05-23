Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

Військовий експерт Роман Світав розповів, що Україні потрібний дозвіл на використання зброї НАТО по російській території, аби убезпечити наші кордони. На його думку основне завдання для України наразі — перекинути резерви зі сходу на північ, чим самим розтягнути фронт і "зв'язати війська".

Про це військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів для Новини.LIVE у четвер, 23 травня.

Україні потрібен дозвіл використовувати зброю НАТО по території РФ

Світан розповів, що проблема України в тому, що ми ніяк не можу дістатися російських військ на території РФ. Вони залушаються там без можливості бути ураженими, чим самим можуть поновлювати підрозділи, які перебувають в Україні.

"Візьмемо Харківську область, близько 10 тисяч росіян перейшли кордон і знаходяться на території України. Загальна їхня кількість — 30 тисяч, виходить, що решта 20 тисяч це підтримка. Ці двадцять тисяч, які знаходяться на російській території, вони забезпечують роботу тим десятьом тисячам росіян, які гинуть на нашій території в районі Харківщини. Але ми ніяк не зможемо їх дістати поки не буде дозвіла від НАТО використовувати їхню зброю по території РФ", — зазначив Світан.

Він додав, що нам потрібні дозволи на можливість українським військовим працювати по російській території реактивними системами залпового вогню HIMARS, хармами, кабами тощо.

"Це б убезпечило наші кордони. У районі Сум наразі до 10 тисяч росіян, та близько 3 можуть відправити на створення певного тиску у районі Сум. Інші ж залишаться на території Росії без можливості бути ураженими з нашого боку. І вони продовжуватимуть підтримувати ту першу бригаду, яка пішла в наступ", — повідомляє полковник запасу ЗСУ.

Світан заявив, що поідбна ситуація є на Чернігівщині. Це дві російські бази Климов та Клинці, які розташовані на кордоні України, Росії та Білорусі, тому ця територія теж може бути пошкоджена ударом.

Основне завдання — розтягнути фронт і зв'язати українські війська

"Справа в тому, що українські військові не за кордоном оббудовують систему оборони, а за висотами. Тому росіяни просто перейшли кордон і уперлися в лінію оборони", — сказав Світанов.

Він додав, що основне завдання — змусити українське керівництво прийняти рішення про перекидання резервів, які готуються на східний фронт, на північ і зв'язати їх по північному фронту.

Ми писали, що 23 травня Зеленський заявив про надзвичайно жорстоку атаку Харкова та Люботина росіянами, вони використавши 15 ракет. Є вбиті та поранені мирні мешканці.

Нагадаємо, що зовсім скоро зникнуть так звані "червоні лінії", через які НАТО забороняє Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії. Один з перших дзвіночків, що доводить це, — реакція союзників на бойові дії на Харківщині.

Раніше екскомандувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес повідомив, коли НАТО може відправити війська в Україну.