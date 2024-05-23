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Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

23 травня 2024 р. 13:37

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13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

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11:30 Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

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11:01 Екснардеп Томенко прокоментував мобілізацію засуджених

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08:55 В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

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08:00 Удари по РФ західною зброєю та збагачення ексзаступника керівника ОП — ефір Новини.LIVE

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Військовий експерт Роман Світав розповів, що Україні потрібний дозвіл на використання зброї НАТО по російській території, аби убезпечити наші кордони. На його думку основне завдання для України наразі — перекинути резерви зі сходу на північ, чим самим розтягнути фронт і "зв'язати війська". 

Про це військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів для Новини.LIVE у четвер, 23 травня.

Україні потрібен дозвіл використовувати зброю НАТО по території РФ

Світан розповів, що проблема України в тому, що ми ніяк не можу дістатися російських військ на території РФ. Вони залушаються там без можливості бути ураженими, чим самим можуть поновлювати підрозділи, які перебувають в Україні.

"Візьмемо Харківську область, близько 10 тисяч росіян перейшли кордон і знаходяться на території України. Загальна їхня кількість — 30 тисяч, виходить, що решта 20 тисяч це підтримка. Ці двадцять тисяч, які знаходяться на російській території, вони забезпечують роботу тим десятьом тисячам росіян, які гинуть на нашій території в районі Харківщини. Але ми ніяк не зможемо їх дістати поки не буде дозвіла від НАТО використовувати їхню зброю по території РФ", — зазначив Світан.

Він додав, що нам потрібні дозволи на можливість українським військовим працювати по російській території реактивними системами залпового вогню HIMARS, хармами, кабами тощо.

"Це б убезпечило наші кордони. У районі Сум наразі до 10 тисяч росіян, та близько 3 можуть відправити на створення певного тиску у районі Сум. Інші ж залишаться на території Росії без можливості бути ураженими з нашого боку. І вони продовжуватимуть підтримувати ту першу бригаду, яка пішла в наступ", — повідомляє полковник запасу ЗСУ. 

Світан заявив, що поідбна ситуація є на Чернігівщині. Це дві російські бази Климов та Клинці, які розташовані на кордоні України, Росії та Білорусі, тому ця територія теж може бути пошкоджена ударом.

Основне завдання — розтягнути фронт і зв'язати українські війська

"Справа в тому, що українські військові не за кордоном оббудовують систему оборони, а за висотами. Тому росіяни просто перейшли кордон і уперлися в лінію оборони", — сказав Світанов. 

Він додав, що основне завдання — змусити українське керівництво прийняти рішення про перекидання резервів, які готуються на східний фронт, на північ і зв'язати їх по північному фронту.

Ми писали, що 23 травня Зеленський заявив про надзвичайно жорстоку атаку Харкова та Люботина росіянами, вони використавши 15 ракет. Є вбиті та поранені мирні мешканці.

Нагадаємо, що зовсім скоро зникнуть так звані "червоні лінії", через які НАТО забороняє Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії. Один з перших дзвіночків, що доводить це, — реакція союзників на бойові дії на Харківщині.

Раніше екскомандувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес повідомив, коли НАТО може відправити війська в Україну.

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13:40 Британія оголосила про відправку Україні нового пакету допомоги на суму понад 190 млн дол

13:40 У Києві різко зміниться погода — Діденко попередила про дощ з грозою

13:29 Синєгубов повідомив про зростання кількості загиблих внаслідок обстрілу Харкова

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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