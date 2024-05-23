Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что Украине необходимо разрешение на использование оружия НАТО по российской территории, чтобы обезопасить наши границы. По его мнению, основная задача для Украины — перебросить резервы с востока на север, чем самим растянуть фронт и "связать войска".

Об этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал для Новини.LIVE в четверг, 23 мая.

Украине нужно разрешение использовать оружие НАТО по территории РФ

Свитан рассказал, что проблема Украины в том, что мы никак не могу добраться до российских войск на территории РФ. Они залушаются там без возможности быть пораженными, чем самим могут возобновлять находящиеся в Украине подразделения.

"Возьмем Харьковскую область, около 10 тысяч россиян перешли границу и находятся на территории Украины. Общее их количество — 30 тысяч, выходит, что остальные 20 тысяч это поддержка. Эти двадцать тысяч, которые находятся на российской территории, они обеспечивают работу тем десяти тысячам россиян , которые гибнут на нашей территории в районе Харьковщины. Но мы никак не сможем их достать, пока не будет разрешения от НАТО использовать их оружие по территории РФ", — отметил Свитан.

Он добавил, что нам нужны разрешения на возможность украинским военным работать по российской территории реактивными системами залпового огня HIMARS, хармами, кабами и т.д.

"Это бы обезопасило наши границы. В районе Сум сейчас до 10 тысяч россиян, и около 3 могут отправить на создание определенного давления в районе Сум. Другие же останутся на территории России без возможности быть поражены с нашей стороны. И они будут продолжать поддерживать ту первую бригаду , которая пошла в наступление", — сообщает полковник запаса ВСУ.

Свитан заявил, что подобная ситуация есть на Черниговщине. Это две российские базы Климов и Клинцы, расположенные на границе Украины, России и Беларуси, поэтому эта территория тоже может быть повреждена ударом.

Основная задача – растянуть фронт и связать украинские войска

"Дело в том, что украинские военные не за границей обстраивают систему обороны, а за высотами. Поэтому россияне просто перешли границу и уперлись в линию обороны", — сказал Свитан.

Он добавил, что основная задача — заставить украинское руководство принять решение о переброске готовящихся на восточный фронт резервов на север и связать их по северному фронту.

Мы писали, что 23 мая Зеленский заявил о чрезвычайно жестокой атаке Харькова и Люботина россиянами , использовав 15 ракет. Есть убитые и раненые мирные жители.

Напомним, что совсем скоро исчезнут так называемые "красные линии", из-за которых НАТО запрещает Украине использовать свое оружие для ударов по России. Один из первых доказывающих это колокольчиков — реакция союзников на боевые действия на Харьковщине.

Ранее экскомандующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес сообщил, когда НАТО может отправить войска в Украину.