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Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

23 мая 2024 г. 13:37

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14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

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13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

Text

11:30 Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

Text

11:01 Экс-нардеп Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:55 В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

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08:00 Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

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Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что Украине необходимо разрешение на использование оружия НАТО по российской территории, чтобы обезопасить наши границы. По его мнению, основная задача для Украины — перебросить резервы с востока на север, чем самим растянуть фронт и "связать войска".

Об этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал для Новини.LIVE в четверг, 23 мая.

Украине нужно разрешение использовать оружие НАТО по территории РФ

Свитан рассказал, что проблема Украины в том, что мы никак не могу добраться до российских войск на территории РФ. Они залушаются там без возможности быть пораженными, чем самим могут возобновлять находящиеся в Украине подразделения.

"Возьмем Харьковскую область, около 10 тысяч россиян перешли границу и находятся на территории Украины. Общее их количество — 30 тысяч, выходит, что остальные 20 тысяч это поддержка. Эти двадцать тысяч, которые находятся на российской территории, они обеспечивают работу тем десяти тысячам россиян , которые гибнут на нашей территории в районе Харьковщины. Но мы никак не сможем их достать, пока не будет разрешения от НАТО использовать их оружие по территории РФ", — отметил Свитан.

Он добавил, что нам нужны разрешения на возможность украинским военным работать по российской территории реактивными системами залпового огня HIMARS, хармами, кабами и т.д.

"Это бы обезопасило наши границы. В районе Сум сейчас до 10 тысяч россиян, и около 3 могут отправить на создание определенного давления в районе Сум. Другие же останутся на территории России без возможности быть поражены с нашей стороны. И они будут продолжать поддерживать ту первую бригаду , которая пошла в наступление", — сообщает полковник запаса ВСУ.

Свитан заявил, что подобная ситуация есть на Черниговщине. Это две российские базы Климов и Клинцы, расположенные на границе Украины, России и Беларуси, поэтому эта территория тоже может быть повреждена ударом.

Основная задача – растянуть фронт и связать украинские войска

"Дело в том, что украинские военные не за границей обстраивают систему обороны, а за высотами. Поэтому россияне просто перешли границу и уперлись в линию обороны", — сказал Свитан.

Он добавил, что основная задача — заставить украинское руководство принять решение о переброске готовящихся на восточный фронт резервов на север и связать их по северному фронту.

Мы писали, что 23 мая Зеленский заявил о чрезвычайно жестокой атаке Харькова и Люботина россиянами , использовав 15 ракет. Есть убитые и раненые мирные жители.

Напомним, что совсем скоро исчезнут так называемые "красные линии", из-за которых НАТО запрещает Украине использовать свое оружие для ударов по России. Один из первых доказывающих это колокольчиков — реакция союзников на боевые действия на Харьковщине.

Ранее экскомандующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес сообщил, когда НАТО может отправить войска в Украину.

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14:08 Демченко предупредил о рисках у границы с РФ в Сумской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

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13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

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11:30 Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

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11:01 Экс-нардеп Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных

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