Стримати наступ РФ чи досягти перемоги — політолог назвав мету допомоги США для України

Політолог Валерій Гончарук заявив, що ухвалена допомога Конгресом Сполучених Штатів для України націлена перш за все на відбиття російського наступу, який відбудеться вже у травні. Після цього, за його словами, можна буде ставити інші завдання.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Мета військової допомоги США

"Зараз відбувається просування російських військ. На кінець травня-початок червня може бути більш масштабний наступ. То, очевидно, зараз перше стратегічне завдання — зупинити ту навалу росіян", — сказав Гончарук, говорячи про першочергове завдання України зараз та мету допомоги США.

Він додав, що ближче до літа наша держава отримає перші винищувачі F-16 та нове озброєння, також пришвидшиться темп мобілізаційного процесу. Це, на думку експерта, допоможе зупинити наступ РФ.

Після цього, як каже політолог, потрібно буде ставити інші завдання, що стосуються повернення земель та вигнання ворогів з української території.

"Так, новітня зброя може серйозно вплинути на ситуацію в Криму, Кримському мосту. Тоді можна розглядати питання визволення Криму. Але зараз нам перш за все треба стримувати росіян на сході України, треба захистити Харків та інші міста від бомбардувань", — сказав Гончарук.

Нагадаємо, 22 квітня двопартійна делегація Конгресу США прибула до Києва.

Згодом представники Конгресу зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили макрофінансову підтримку, потребу в артилерійських снарядах, ракетах дальнього радіуса дії, засобах РЕБ і БпЛА, бойовій авіації, а також підтримку в розвитку української оборонної промисловості.