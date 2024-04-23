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Сдержать наступление РФ или достичь победы — политолог назвал цель помощи США для Украины

Сдержать наступление РФ или достичь победы — политолог назвал цель помощи США для Украины

23 апреля 2024 г. 9:44

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Политолог Валерий Гончарук заявил, что принятая помощь Конгрессом Соединенных Штатов для Украины нацелена прежде всего на отбитие российского наступления, которое состоится уже в мае. После этого, по его словам, можно будет ставить другие задачи.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Цель военной помощи США

"Сейчас происходит продвижение российских войск. К концу мая-началу июня может быть более масштабное наступление. Это, очевидно, сейчас первая стратегическая задача — остановить то нашествие россиян", — сказал Гончарук, говоря о первоочередной задаче Украины сейчас и целях помощи США.

Он добавил, что ближе к лету наше государство получит первые истребители F-16 и новое вооружение, а также ускорится темп мобилизационного процесса. Это, по мнению эксперта, поможет приостановить наступление РФ.

После этого, по словам политолога, нужно будет ставить другие задачи, касающиеся возвращения земель и изгнания врагов с украинской территории.

"Да, новейшее оружие может серьезно повлиять на ситуацию в Крыму, Крымском мосту. Тогда можно рассматривать вопрос освобождения Крыма. Но сейчас нам, прежде всего, надо сдерживать россиян на востоке Украины, нужно защитить Харьков и другие города от бомбардировок", — сказал Гончарук.

Напомним, 22 апреля двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев.

Впоследствии представители Конгресса встретились с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили макрофинансовую поддержку, потребность в артиллерийских снарядах, ракетах дальнего радиуса действия, средствах РЭС и БПЛА, боевой авиации, а также поддержку в развитии украинской оборонной промышленности.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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