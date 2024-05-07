Соціолог розповів про умови направлення західних військ в Україну

Доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга розповів про умови направлення західних військ в Україну. За його словами, нещодавньою допомогою Захід нібито виконав частину своєї угоди і тепер Києву постійно повторюють про необхідність мобілізації.

Про це Олександр Шульга говорив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 7 травня.

Умови направлення західних військ в Україну

"Тепер Захід каже Україні, що ви повинні провести людську мобілізацію, тепер ви маєте замінити ті з'єднання, які цього потребують, доукомплектувати, плюс нічого не змінилося з часу нашої останньої бесіди. Теза про те, що західні суспільства демілітаризовані в своїй свідомості", — зазначив Шульга.

За його словами, навіть еліта, яка розуміє, що війна буде не уникною, наразі основна їх дилема — як це пояснити їх суспільству. Він наголосив, що "відкладена війна" не є мотиваційною для Заходу.

"Зараз м'яч на нашій половині поля і зараз нам постійно Захід каже, що тепер наша черга. Повинні провести серйозну мобілізацію", — додав соціолог.

Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення військ. Він підкреслив, що Росія не може перемогти в Україні.

Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував ідею свого французького колеги Еммануеля Макрона щодо відправки західних військ в Україну. І не дав чіткої відповіді, чи міркує Польща над таким варіантом.