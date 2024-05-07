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Соціолог розповів про умови направлення західних військ в Україну

Соціолог розповів про умови направлення західних військ в Україну

07 травня 2024 р. 12:52

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12:40 Тука пояснив, чому необхідно мобілізувати до армії молодих чоловіків

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11:18 Ексзаступник міністра з питань ТОТ розповів про ймовірність втрати Донеччини

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09:47 США доводиться погоджуватися з президентством Путіна — Гавриш назвав причину

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Доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга розповів про умови направлення західних військ в Україну. За його словами, нещодавньою допомогою Захід нібито виконав частину своєї угоди і тепер Києву постійно повторюють про необхідність мобілізації.

Про це Олександр Шульга говорив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 7 травня.

Умови направлення західних військ в Україну

"Тепер Захід каже Україні, що ви повинні провести людську мобілізацію, тепер ви маєте замінити ті з'єднання, які цього потребують, доукомплектувати, плюс нічого не змінилося з часу нашої останньої бесіди. Теза про те, що західні суспільства демілітаризовані в своїй свідомості", — зазначив Шульга.

За його словами, навіть еліта, яка розуміє, що війна буде не уникною, наразі основна їх дилема — як це пояснити їх суспільству. Він наголосив, що "відкладена війна" не є мотиваційною для Заходу.

"Зараз м'яч на нашій половині поля і зараз нам постійно Захід каже, що тепер наша черга. Повинні провести серйозну мобілізацію", — додав соціолог.

Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення військ. Він підкреслив, що Росія не може перемогти в Україні.

Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував ідею свого французького колеги Еммануеля Макрона щодо відправки західних військ в Україну. І не дав чіткої відповіді, чи міркує Польща над таким варіантом.  

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12:59 Війська Ізраїлю увійшли в Рафах і взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом

12:50 На ремонт пологового будинку в Одесі виділять понад 145 мільйонів гривень — тендер на Prozorro

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