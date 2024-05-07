Социолог рассказал об условиях направления западных войск в Украину

Доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга рассказал об условиях направления западных войск в Украину. По его словам, недавней помощью Запад якобы выполнил часть своего соглашения и теперь Киеву постоянно повторяют о необходимости мобилизации.

Об этом Александр Шульга говорил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 7 мая.

Условия направления западных войск в Украину

"Теперь Запад говорит Украине, что вы должны провести человеческую мобилизацию, теперь вы должны заменить те соединения, которые в этом нуждаются, доукомплектовать, плюс ничего не изменилось со времени нашей последней беседы. Тезис о том, что западные общества демилитаризованы в своем сознании", — отметил Шульга.

По его словам, даже элита, которая понимает, что войны не избежать, пока основная их дилемма — как это объяснить их обществу. Он отметил, что "отложенная война" не является мотивационной для Запада.

"Сейчас мяч на нашей половине поля и сейчас нам постоянно Запад говорит, что теперь наша очередь. Должны провести серьезную мобилизацию", — добавил социолог.

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о вводе войск. Он подчеркнул, что Россия не может победить в Украине.

Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал идею своего французского коллеги Эммануэля Макрона по поводу отправки западных войск в Украину. И не дал четкого ответа, размышляет ли Польша над таким вариантом.