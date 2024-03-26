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Скільки ракет Циркон є у Росії — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Скільки ракет Циркон є у Росії — Романенко в ефірі Новини.LIVE

26 березня 2024 р. 18:03

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12:28 Гончаренко відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки

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12:04 Скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко назвав цифру

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11:06 Нардеп розповів, що передбачає майбутній законопроєкт щодо призову юнаків з 18 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:31 Питання демобілізації — депутат відповів, яким бачать цей процес у парламенті

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Авіаційний експерт та колишній офіцер протиповітряної оборони Валерій Романенко став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість, скільки ракет "Циркон" є у російських окупантів.

Подивитися ефір з Валерієм Романенком можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Валерій Романенко разом із ведучим Сергієм Гулюком поговорять про небезпеку ракет "Циркон" та які відмінності від "Кинджалів", атаку окупованого Севастополя 24 березня, а також ситуацію на Сумщині. 

Нагадаємо, 25 березня російські окупанти вдарили двома балістичними ракетами по Києву. За наявними даними, цією зброєю могли бути протикорабельні ракети "Циркон" чи "Онікс". 

Також військовий експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що ракети "Циркон" розвивають середню швидкість до 9000 км/год. Таким чином, ціль дістанеться українських міст за кілька хвилин: Київ — 3,5 хв; Львів — 5,3 хв; Дніпро — 2,5 хв; Вінниця — 3,6 хв; Харків — 3,9 хв; Одеса — 1 хв.

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18:28 Напередодні Великодня кількість бажаючих виїхати за кордон зросла — де найбільші черги

18:25 Бережи око — Ф’юрі повернувся до спарингів перед боєм з Усиком

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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