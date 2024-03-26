Скільки ракет Циркон є у Росії — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Авіаційний експерт та колишній офіцер протиповітряної оборони Валерій Романенко став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість, скільки ракет "Циркон" є у російських окупантів.

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Ефір Новини.LIVE

Валерій Романенко разом із ведучим Сергієм Гулюком поговорять про небезпеку ракет "Циркон" та які відмінності від "Кинджалів", атаку окупованого Севастополя 24 березня, а також ситуацію на Сумщині.

Нагадаємо, 25 березня російські окупанти вдарили двома балістичними ракетами по Києву. За наявними даними, цією зброєю могли бути протикорабельні ракети "Циркон" чи "Онікс".

Також військовий експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що ракети "Циркон" розвивають середню швидкість до 9000 км/год. Таким чином, ціль дістанеться українських міст за кілька хвилин: Київ — 3,5 хв; Львів — 5,3 хв; Дніпро — 2,5 хв; Вінниця — 3,6 хв; Харків — 3,9 хв; Одеса — 1 хв.