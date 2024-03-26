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Сколько ракет Циркон есть у России — Романенко в эфире Новини.LIVE

Сколько ракет Циркон есть у России — Романенко в эфире Новини.LIVE

26 марта 2024 г. 18:03

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19:16 Обстрелы повлияют на коммуналку — Семинский в эфире Новини.LIVE

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18:03 Сколько ракет Циркон есть у России — Романенко в эфире Новини.LIVE

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14:05 Предусматривает ли мобилизационный законопроект экономическое бронирование — Гончаренко ответил

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12:28 Гончаренко ответил, мобилизуют ли юношу после прохождения военной подготовки

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12:04 Сколько правок рассмотрели к мобилизационному законопроекту — Гончаренко назвал цифру

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11:06 Нардеп рассказал, что предусматривает будущий законопроект по призыву юношей с 18 лет

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10:31 Вопрос демобилизации — депутат ответил, каким видят этот процесс в парламенте

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09:42Гуменюк объяснила, для чего россияне наносят удары по тыловым городам Украины

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22:25Теракт в "Крокусе", Байден на стороне Путина и поможет ли Украине Трамп — эфир Новини.LIVE

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19:16 Обстрелы повлияют на коммуналку — Семинский в эфире Новини.LIVE

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18:03 Сколько ракет Циркон есть у России — Романенко в эфире Новини.LIVE

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14:05 Предусматривает ли мобилизационный законопроект экономическое бронирование — Гончаренко ответил

Text

12:28 Гончаренко ответил, мобилизуют ли юношу после прохождения военной подготовки

Text

12:04 Сколько правок рассмотрели к мобилизационному законопроекту — Гончаренко назвал цифру

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Text

11:06 Нардеп рассказал, что предусматривает будущий законопроект по призыву юношей с 18 лет

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Авиационный эксперт и бывший офицер противовоздушной обороны Валерий Романенко стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет, сколько ракет "Циркон" есть у российских оккупантов.

Посмотреть эфир с Валерием Романенко можно на YouTube канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Валерий Романенко вместе с ведущим Сергеем Гулюком поговорят об опасности ракет "Циркон" и их отличиях от "Кинжалов", атаке оккупированного Севастополя 24 марта, а также ситуации на Сумщине. 

Напомним, 25 марта российские оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по Киеву. По имеющимся данным, этим оружием могли быть противокорабельные ракеты "Циркон" или "Оникс".

Также военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что ракеты "Циркон" развивают среднюю скорость до 9000 км/ч. Таким образом, цель долетит до украинских городов за несколько минут: Киев — 3,5 мин; Львов — 5,3 мин; Днепр — 2,5 мин; Винница — 3,6 мин; Харьков — 3,9 мин; Одесса — 1 мин.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:06 Нардеп рассказал, что предусматривает будущий законопроект по призыву юношей с 18 лет

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