Сколько ракет Циркон есть у России — Романенко в эфире Новини.LIVE

Авиационный эксперт и бывший офицер противовоздушной обороны Валерий Романенко стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет, сколько ракет "Циркон" есть у российских оккупантов.

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Эфир Новини.LIVE

Валерий Романенко вместе с ведущим Сергеем Гулюком поговорят об опасности ракет "Циркон" и их отличиях от "Кинжалов", атаке оккупированного Севастополя 24 марта, а также ситуации на Сумщине.

Напомним, 25 марта российские оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по Киеву. По имеющимся данным, этим оружием могли быть противокорабельные ракеты "Циркон" или "Оникс".

Также военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что ракеты "Циркон" развивают среднюю скорость до 9000 км/ч. Таким образом, цель долетит до украинских городов за несколько минут: Киев — 3,5 мин; Львов — 5,3 мин; Днепр — 2,5 мин; Винница — 3,6 мин; Харьков — 3,9 мин; Одесса — 1 мин.