Ситуація у Часовому Яру — речник ОСУВ Хортиця Волошин відповів, чи є там армія РФ

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські окупанти продовжують наступати на Донецькому напрямку. Зокрема, довкола міста Часів Яр ситуація залишається складною, але контрольованою Збройними Силами України.

Про це військовий сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація у Часовому Яру

"Ворог продовжує тиснути на Бахмутському напрямку. Ситуація довкола міста Часів Яр складна, але Сили оборони контролюють обстановку, ворожої російської армії в місті немає", — сказав Волошин, говорячи про загальну ситуацію в Часовому Яру.

Він додав, що противник постійно завдає артилерійських ударів по місту і прилеглих населених пунктах. Одночасно з цим, застосовуючи важку військову техніку, намагається штурмувати невеликими групами.

"Тут щільно на постійній основі працює російська ствольна артилерія, РСЗВ", — сказав Волошин.

За словами військового, найбільше штурмів на Часовоярському напрямку зафіксовано неподалік населеного пункту Білогорівка.

"Там противник перегруповується, підвозить боєкомплекти, намагається розміновувати наші території. Українські захисники відбивають всі атаки противника", — сказав Волошин.

Нагадаємо, у цьому ж ефірі Волошин заявив, що армія РФ використовує у війні проти України снаряди з Китаю та КНДР. Це озброєння щонайменше калібру 120 мм.

Крім того, за даними ЗМІ, 24 квітня армія Росії здійснила раптовий наступ і захопили вісім кілометрів території в районі Очеретиного.