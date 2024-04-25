Ситуация в Часовом Яру — спикер ОСУВ Хортица Волошин ответил, есть ли там армия РФ

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские оккупанты продолжают наступать на Донецком направлении. В частности, вокруг города Часов Яр ситуация остается сложной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины.

Об этом военный сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Ситуация в Часовом Яру

"Враг продолжает давить на Бахмутском направлении. Ситуация вокруг города Часов Яр сложная, но Силы обороны контролируют обстановку, вражеской российской армии в городе нет", — сказал Волошин, говоря об общей ситуации в Часовом Яру.

Он добавил, что противник постоянно наносит артиллерийские удары по городу и близлежащим населенным пунктам. Одновременно с этим, применяя тяжелую военную технику, пытается штурмовать небольшими группами.

"Здесь плотно на постоянной основе работает российская ствольная артиллерия, РСЗО", — сказал Волошин.

По словам военного, больше всего штурмов на Часовоярском направлении зафиксировано неподалеку от населенного пункта Белогоровка.

"Там противник перегруппировывается, подвозит боекомплекты, пытается разминировать наши территории. Украинские защитники отбивают все атаки противника", — сказал Волошин.

Напомним, в этом же эфире Волошин заявил, что армия РФ использует в войне против Украины снаряды из Китая и КНДР. Это вооружение калибра не менее 120 мм.

Кроме того, по данным СМИ, 24 апреля армия России совершила внезапное наступление и захватили восемь километров территории в районе Очеретино.