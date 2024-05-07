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Шульга розповів, яке завдання стоїть перед Україною після допомоги США

Шульга розповів, яке завдання стоїть перед Україною після допомоги США

07 травня 2024 р. 12:46

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12:52 Соціолог розповів про умови направлення західних військ в Україну

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12:46 Шульга розповів, яке завдання стоїть перед Україною після допомоги США

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12:40 Тука пояснив, чому необхідно мобілізувати до армії молодих чоловіків

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11:18 Ексзаступник міністра з питань ТОТ розповів про ймовірність втрати Донеччини

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Соціолог Олександр Шульга заявив, що надання військової допомоги Сполучених Штатів на 61 мільярд доларів буде недостатньо. Адже, у цьому контексті, на думку експерта, Україна повинна взяти на себе якісний процес проведення мобілізації

Про це Шульга сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що означає надання крайньої військової допомоги США

"Захід запропонував нам такі правила гри: оцією допомогою він нібито виконав свою частину угоди, а нам постійно тепер повторюють, що все це можуть використовувати люди. Люди з вашої сторони. Потрібно провести мобілізацію", — сказав Шульга, коментуючи надання фінансування США. 

Він додав, що відтепер перед Україною стоїть завдання щодо проведення якісного процесу мобілізації та демобілізації. 

Експерт наголосив, що Західне суспільство у будь-якому випадку продовжує лишатися демілітаризованим у своїй свідомості. 

"Навіть еліта, яка розуміє, що війна неминуча, її основна дилема: як це пояснити суспільству?" — сказав Шульга. 

Нагадаємо, командира 3 ОШБр закликав спецслужби зайнятися блогерами та адвокатами, які зривають мобілізацію, пояснюючи ухилянтам, як уникнути призову. Також він розповів, на чому тримається фронт. 

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12:46 Шульга розповів, яке завдання стоїть перед Україною після допомоги США

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