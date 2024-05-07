Шульга розповів, яке завдання стоїть перед Україною після допомоги США

Соціолог Олександр Шульга заявив, що надання військової допомоги Сполучених Штатів на 61 мільярд доларів буде недостатньо. Адже, у цьому контексті, на думку експерта, Україна повинна взяти на себе якісний процес проведення мобілізації.

Про це Шульга сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що означає надання крайньої військової допомоги США

"Захід запропонував нам такі правила гри: оцією допомогою він нібито виконав свою частину угоди, а нам постійно тепер повторюють, що все це можуть використовувати люди. Люди з вашої сторони. Потрібно провести мобілізацію", — сказав Шульга, коментуючи надання фінансування США.

Він додав, що відтепер перед Україною стоїть завдання щодо проведення якісного процесу мобілізації та демобілізації.

Експерт наголосив, що Західне суспільство у будь-якому випадку продовжує лишатися демілітаризованим у своїй свідомості.

"Навіть еліта, яка розуміє, що війна неминуча, її основна дилема: як це пояснити суспільству?" — сказав Шульга.

Нагадаємо, командира 3 ОШБр закликав спецслужби зайнятися блогерами та адвокатами, які зривають мобілізацію, пояснюючи ухилянтам, як уникнути призову. Також він розповів, на чому тримається фронт.