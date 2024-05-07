Шульга рассказал, какая задача стоит перед Украиной после помощи США

Социолог Александр Шульга заявил, что предоставление военной помощи Соединенных Штатов на 61 миллиард долларов будет недостаточно. Ведь в этом контексте, по мнению эксперта, Украина должна взять на себя качественный процесс проведения мобилизации.

Об этом Шульга сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что означает предоставление крайней военной помощи США

"Мероприятие предложило нам такие правила игры: этой помощью он якобы выполнил свою часть соглашения, а нам постоянно теперь повторяют, что все это могут использовать люди. Люди с вашей стороны. Нужно провести мобилизацию", — сказал Шульга, комментируя предоставление финансирования США.

Он добавил, что теперь перед Украиной стоит задача проведения качественного процесса мобилизации и демобилизации.

Эксперт подчеркнул, что Западное общество в любом случае продолжает оставаться демилитаризованным в своем сознании.

"Даже элита, понимающая, что война неизбежна, ее основная дилемма: как это объяснить обществу?" — сказал Шульга.

Напомним, командира 3 ОШБр призвал спецслужбы заняться блоггерами и адвокатами, которые срывают мобилизацию , объясняя уклоняющимся, как избежать призыва. Также он рассказал, на чем держится фронт.