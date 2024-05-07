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Шульга рассказал, какая задача стоит перед Украиной после помощи США

Шульга рассказал, какая задача стоит перед Украиной после помощи США

7 мая 2024 г. 12:46

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14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

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13:17 Президент Молдовы вспомнила, как вела себя в день вторжения России в Украину

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13:08 Отмена ограниченной годности — Камельчук заявил, что необходимо пересматривать перечень болезней

Text

12:52 Социолог рассказал об условиях направления западных войск в Украину

Text

12:46 Шульга рассказал, какая задача стоит перед Украиной после помощи США

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12:40 Тука объяснил, почему необходимо мобилизовать в армию молодых мужчин

Text

11:18 Экс-замминистра по вопросам ВОТ рассказал о вероятности потери Донецкой области

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09:47 США приходится соглашаться с президентством Путина — Гавриш назвал причину

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09:29 Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

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09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина

Социолог Александр Шульга заявил, что предоставление военной помощи Соединенных Штатов на 61 миллиард долларов будет недостаточно. Ведь в этом контексте, по мнению эксперта, Украина должна взять на себя качественный процесс проведения мобилизации.

Об этом Шульга сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что означает предоставление крайней военной помощи США

"Мероприятие предложило нам такие правила игры: этой помощью он якобы выполнил свою часть соглашения, а нам постоянно теперь повторяют, что все это могут использовать люди. Люди с вашей стороны. Нужно провести мобилизацию", — сказал Шульга, комментируя предоставление финансирования США.

Он добавил, что теперь перед Украиной стоит задача проведения качественного процесса мобилизации и демобилизации.

Эксперт подчеркнул, что Западное общество в любом случае продолжает оставаться демилитаризованным в своем сознании.

"Даже элита, понимающая, что война неизбежна, ее основная дилемма: как это объяснить обществу?" — сказал Шульга.

Напомним, командира 3 ОШБр призвал спецслужбы заняться блоггерами и адвокатами, которые срывают мобилизацию , объясняя уклоняющимся, как избежать призыва. Также он рассказал, на чем держится фронт.

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13:36 СБУ разоблачила сеть российских агентов, которые готовили убийство Зеленского

13:34 Снайперы бригады "Рубіж" показали точное уничтожение оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

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13:17 Президент Молдовы вспомнила, как вела себя в день вторжения России в Украину

Text

13:08 Отмена ограниченной годности — Камельчук заявил, что необходимо пересматривать перечень болезней

Text

12:52 Социолог рассказал об условиях направления западных войск в Украину

Text

12:46 Шульга рассказал, какая задача стоит перед Украиной после помощи США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:40 Тука объяснил, почему необходимо мобилизовать в армию молодых мужчин

Text

11:18 Экс-замминистра по вопросам ВОТ рассказал о вероятности потери Донецкой области

Text

09:47 США приходится соглашаться с президентством Путина — Гавриш назвал причину

Text

09:29 Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

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09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина