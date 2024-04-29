Що чекає на Часів Яр, кадирівці на кордоні та іранська копія "Ланцета" — головні новини 29 квітня

Що чекає на місто Часів Яр у Донецькій області, на кордоні з Україною фіксується поява кадирівських бойовиків "Ахмату", а в Ірані створили копію дрона "Ланцет". Останні новини України 29 квітня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

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На кордоні з Росією фіксується активність кадирівців

У випуску новин, зокрема, дізнаєтесь:

Український уряд планує збільшити штрафи за порушення військового обліку;

До російсько-українського кордону прибули чотири батальйони чеченських терористів "Ахмату";

В Ірані за ініціативою командування КВІР створили новий дрон-камікадзе, схожий на російський "Ланцет".

Нагадаємо, раніше заступник голови Сумської райради Володимир Біцак заявив, що до кордону з областю прибуло чотири батальйони чеченських терористів з батальйону "Ахмат", які базуються на відстані 150-200 км від України.

Водночас в Ірані командування КВІР показало балістичні ракети Emad, крилаті ракети Paveh та дрони-камікадзе Shahed-136, які атакували Ізраїль.