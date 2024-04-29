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Що чекає на Часів Яр, кадирівці на кордоні та іранська копія "Ланцета" — головні новини 29 квітня

Що чекає на Часів Яр, кадирівці на кордоні та іранська копія "Ланцета" — головні новини 29 квітня

29 квітня 2024 р. 20:30

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20:15 Ракетний удар по Одесі та шанси російського штурму Харкова — ефір Новини.LIVE

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19:45 Фесенко розповів, чи можливо змусити Путіна до переговорів

Text

19:09 Армія Росії планує піти в наступ на початку травня — в ДПСУ розповіли деталі

Text

19:00 Чому Україну не беруть в НАТО — експерт Хара в ефірі Новини.LIVE

Text

18:07 Нардеп заявив, що у Польщі готують підрозділи з чоловіків, які виїхали з території України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:01 Відкриття кордону для військовозобов'язаних чоловіків — що про це думають кияни

Text

17:17 Речник Сталевого кордону пояснив, чому для України зараз важливіше відійти на більш вигідні позиції

Text

16:27 В ДПСУ пояснили, чому біля Румунії та Молдови найчастіше ловлять втікачів з України

Text

14:36 Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

Text

10:40 Росіяни знали, що б'ють по цивільних — деталі ракетного удару по Одесі 29 квітня

Що чекає на місто Часів Яр у Донецькій області, на кордоні з Україною фіксується поява кадирівських бойовиків "Ахмату", а в Ірані створили копію дрона "Ланцет". Останні новини України 29 квітня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

Випуск можна переглянути на офіційному каналі Новини.LIVE.

На кордоні з Росією фіксується активність кадирівців

У випуску новин, зокрема, дізнаєтесь:

  • Український уряд планує збільшити штрафи за порушення військового обліку;
  • До російсько-українського кордону прибули чотири батальйони чеченських терористів "Ахмату";
  • В Ірані за ініціативою командування КВІР створили новий дрон-камікадзе, схожий на російський "Ланцет".

Нагадаємо, раніше заступник голови Сумської райради Володимир Біцак заявив, що до кордону з областю прибуло чотири батальйони чеченських терористів з батальйону "Ахмат", які базуються на відстані 150-200 км від України. 

Водночас в Ірані командування КВІР показало балістичні ракети Emad, крилаті ракети Paveh та дрони-камікадзе Shahed-136, які атакували Ізраїль.

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20:19 Рюдігер пообіцяв "знищити" Мбаппе, якщо Реал вийде у фінал Ліги чемпіонів

20:13 У Києві почав функціонувати перший в столиці рекрутинговий центр ЗСУ

20:01 Синєгубов розповів, як змінилася ситуація на Куп'янському напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:07 Нардеп заявив, що у Польщі готують підрозділи з чоловіків, які виїхали з території України

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17:17 Речник Сталевого кордону пояснив, чому для України зараз важливіше відійти на більш вигідні позиції

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