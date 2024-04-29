Что ждет Часов Яр, кадыровцы на границе и иранская копия "Ланцета" — главные новости 29 апреля

Что ждет город Часов Яр в Донецкой области, на границе с Украиной фиксируется появление кадыровских боевиков "Ахмата", а в Иране создали копию дрона "Ланцет". Последние новости Украины 29 апреля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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На границе с Россией фиксируется активность кадыровцев

В выпуске новостей, в частности, узнаете:

Украинское правительство планирует увеличить штрафы за нарушение военного учета;

На российско-украинскую границу прибыли четыре батальона чеченских террористов "Ахмат";

В Иране по инициативе командования КВИР создали новый дрон-камикадзе, похожий на российский "Ланцет".

Напомним, ранее заместитель председателя Сумского райсовета Владимир Бицак заявил, что в границу с областью прибыли четыре батальона чеченских террористов из батальона "Ахмат", которые базируются на расстоянии 150-200 км от Украины.

В то же время в Иране командование КСИР показало атакующие Израиль баллистические ракеты Emad, крылатые ракеты Paveh и дроны-камикадзе Shahed-136.