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Что ждет Часов Яр, кадыровцы на границе и иранская копия "Ланцета" — главные новости 29 апреля

Что ждет Часов Яр, кадыровцы на границе и иранская копия "Ланцета" — главные новости 29 апреля

29 апреля 2024 г. 20:30

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19:45 Фесенко рассказал, можно ли заставить Путина к переговорам

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19:00 Почему Украину не берут в НАТО — эксперт Хара в эфире Новини.LIVE

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18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

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17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

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16:27 В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

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14:36 Демченко рассказал, сколько пограничников ловят уклонистов

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10:40 Россияне знали, что бьют по гражданским — детали ракетного удара по Одессе 29 апреля

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09:59Новая тактика охраны границы – в ГПСУ назвали цель и рассказали об особенностях

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19:45 Фесенко рассказал, можно ли заставить Путина к переговорам

Text

19:09 Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали

Text

19:00 Почему Украину не берут в НАТО — эксперт Хара в эфире Новини.LIVE

Text

18:07 Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

Text

18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

Text

16:27 В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

Text

14:36 Демченко рассказал, сколько пограничников ловят уклонистов

Text

10:40 Россияне знали, что бьют по гражданским — детали ракетного удара по Одессе 29 апреля

Text

09:59 Новая тактика охраны границы – в ГПСУ назвали цель и рассказали об особенностях

Что ждет город Часов Яр в Донецкой области, на границе с Украиной фиксируется появление кадыровских боевиков "Ахмата", а в Иране создали копию дрона "Ланцет". Последние новости Украины 29 апреля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Выпуск можно посмотреть на официальном канале Новини.LIVE.

На границе с Россией фиксируется активность кадыровцев

В выпуске новостей, в частности, узнаете:

  • Украинское правительство планирует увеличить штрафы за нарушение военного учета;
  • На российско-украинскую границу прибыли четыре батальона чеченских террористов "Ахмат";
  • В Иране по инициативе командования КВИР создали новый дрон-камикадзе, похожий на российский "Ланцет".

Напомним, ранее заместитель председателя Сумского райсовета Владимир Бицак заявил, что в границу с областью прибыли четыре батальона чеченских террористов из батальона "Ахмат", которые базируются на расстоянии 150-200 км от Украины.

В то же время в Иране командование КСИР показало атакующие Израиль баллистические ракеты Emad, крылатые ракеты Paveh и дроны-камикадзе Shahed-136.

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19:46 В Минобороны рассказали, сколько рекрутинговых центров будут действовать в Украине в начале лета

19:40 В Азове показали попадание в российскую пехоту на Кременском направлении

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:30 Уникальные гости в Национальном природном парке "Тузловские лиманы"

19:29 День вышиванки 2024 — в Киеве стартовал благотворительный проект с участием защитниц и ОО Землячки

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18:07 Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

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18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

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16:27 В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

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14:36 Демченко рассказал, сколько пограничников ловят уклонистов

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09:59 Новая тактика охраны границы – в ГПСУ назвали цель и рассказали об особенностях