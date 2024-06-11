Семінський заявив, що Україна буде наполягати на відновленні кордонів 2014 року

В Україні третій рік триває повномасштабне вторгнення Росії. Однак ми все одно будемо наполягати на тому, аби відновити державні кордони, які були 2014 року.

Про це заявив народний депутат Олег Семінський в ефірі Ранок.LIVE.

Відновлення кордонів України

"Україна буде все-таки наполягати на тому, аби кордони 2014 року були відновлені. Йдеться про лінію розмежування", — сказав він.

На думку Семінського, Путіну не потрібні ці окуповані українські території. Водночас його, ймовірно, вмовляють відступити, мотивуючи тим, що з країни знімуть санкції.

"Путіну ці території не потрібні, Росії важко там втримати порядок, життєзабезпечення міст — Донецька, Маріуполя, там твориться такий хаос", — зауважив нардеп.

Зазначимо, що Формула миру Володимира Зеленського в одному з пунктів передбачає відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів на суходолі та в територіальних водах.

Раніше в ДПСУ заявили, що Росія може розширити зону бойових дій на інші регіони.

Також ми писали, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України відтепер має право на отримання допомоги від США. Вона пройшла перевірку, яка передбачена американським законодавством.