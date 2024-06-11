Семинский заявил, что Украина будет настаивать на восстановлении границ 2014 года

В Украине третий год идет полномасштабное вторжение России. Однако мы все равно будем настаивать на том, чтобы восстановить государственные границы, которые были в 2014 году.

Об этом заявил народный депутат Олег Семинский в эфире Ранок.LIVE.

Восстановление границ Украины

"Украина будет все-таки настаивать на том, чтобы границы 2014 года были восстановлены. Речь идет о линии разграничения", — сказал он.

По мнению Семинского, Путину не нужны эти оккупированные украинские территории. В то же время, его, вероятно, уговаривают отступить, мотивируя тем, что со страны снимут санкции.

"Путину эти территории не нужны, России трудно там удержать порядок, жизнеобеспечение городов — Донецка, Мариуполя, там творится такой хаос", — отметил нардеп.

Формула мира Владимира Зеленского в одном из пунктов предусматривает восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ на суше и в территориальных водах.

Ранее в ГПСУ заявили, что Россия может расширить зону боевых действий на другие регионы.

Также мы писали, что 12-я бригада специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины теперь имеет право на получение помощи от США. Она прошла проверку, предусмотренную американским законодательством.