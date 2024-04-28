Сазонов розповів, проти яких цілей ворога буде застосована зброя від партнерів

Сполучені Штати Америки у квітні ухвалили законопроєкт про пакет військової допомоги для України. Деяке озброєння з нього Збройні сили України мають отримати вже найближчим часом.

Це прокоментував військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов в ефірі Вечір.LIVE.

Постачання зброї Україні

Ведуча запитала в Сазонова, проти яких цілей військові використають арсенал, який надійде від партнерів найближчим часом та чи буде в цьому переліку окупований Крим.

"Я не Главком Сирський, тому куди будуть спрямовані удари і чим — знає Генштаб, СБУ та ГУР, але мені це невідомо. Тому так, це може бути Крим, багато баз у Донецькій та Луганській областях, ремонтних майстерень, складів БК", — відповів він.

За словами військового, інфраструктура росіян дуже важлива, вони завжди працюють з залізничним транспортом — це їх армійська особливість, що постачання відбувається саме залізницею.

"Це все цікаві дуже важливі цілі для ракет, для літаків, які в нас я чекаю будуть вже у травні з пілотами. І це все мішені й цілі для нас", — зауважив він.

Як відомо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван визнав, що ЗСУ втратили Авдіївку через паузу в отриманні зброї, яка тривала майже пів року.

Сазонов підтвердив, хоч захисники непогано знищували техніку, яка йшла на передову — зброї було недостатньо.

"Можна було зробити такий вогневий вал, що вони до Авдіївки ніколи б не дійшли. Зараз я радий, що це визнає Салліван, дуже приємно що це визнає Столтенберг", — додав він.

Військовий наголосив, що НАТО не виконав тих обіцянок, які давав протягом останніх місяців й не постачав того озброєння, яке треба. Але визнання цієї провини це дуже добре, однак це лише перший крок.

"Ми чекаємо другий і третій. Чому не було цієї зброї, чим була викликана пауза, чому не виконали обіцянок: хто саме з прізвищем і посадою несе відповідальність? і третє: визнали, недопостачали чогось — тепер треба давати все з перевищенням. Компенсувати те що ми втратили, щоб ми могли відбивати ті рубежі, тримати оборону, аби більше такого не було", — сказав він.

Нагадаємо, ГУР знищило російський багатоцільовий гелікоптер Ка-32 на аеродромі в Москві. Відомо, що росіяни використовували його у логістичних цілях та евакуаційних операціях.

Також ми писали, що перший пакет військової допомоги буде передано Україні до кінця тижня.