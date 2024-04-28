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Сазонов розповів, проти яких цілей ворога буде застосована зброя від партнерів

Сазонов розповів, проти яких цілей ворога буде застосована зброя від партнерів

28 квітня 2024 р. 08:45

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18:50 Герасимчук розповіла, навіщо окупанти депортують українських дітей

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18:00 Аварія на ЧАЕС, українці за кордоном та бойкот Булгакова — ефір Новини.LIVE

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17:44 Українська письменниця розповіла, як у Франції ставляться до війни в Україні

Text

14:30 Демченко розповів, коли відновляться екскурсії у зону відчуження ЧАЕС

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14:05 Як окупація РФ змінила думку світу про Чорнобильську зону — відповів Ємельяненко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Сполучені Штати Америки у квітні ухвалили законопроєкт про пакет військової допомоги для України. Деяке озброєння з нього Збройні сили України мають отримати вже найближчим часом.

Це прокоментував військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов в ефірі Вечір.LIVE.

Постачання зброї Україні

Ведуча запитала в Сазонова, проти яких цілей військові використають арсенал, який надійде від партнерів найближчим часом та чи буде в цьому переліку окупований Крим.

"Я не Главком Сирський, тому куди будуть спрямовані удари і чим — знає Генштаб, СБУ та ГУР, але мені це невідомо. Тому так, це може бути Крим, багато баз у Донецькій та Луганській областях, ремонтних майстерень, складів БК", — відповів він.

За словами військового, інфраструктура росіян дуже важлива, вони завжди працюють з залізничним транспортом — це їх армійська особливість, що постачання відбувається саме залізницею. 

"Це все цікаві дуже важливі цілі для ракет, для літаків, які в нас я чекаю будуть вже у травні з пілотами. І це все мішені й цілі для нас", — зауважив він.

Як відомо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван визнав, що ЗСУ втратили Авдіївку через паузу в отриманні зброї, яка тривала майже пів року.

Сазонов підтвердив, хоч захисники непогано знищували техніку, яка йшла на передову — зброї було недостатньо.

"Можна було зробити такий вогневий вал, що вони до Авдіївки ніколи б не дійшли. Зараз я радий, що це визнає Салліван, дуже приємно що це визнає Столтенберг", — додав він.

Військовий наголосив, що НАТО не виконав тих обіцянок, які давав протягом останніх місяців й не постачав того озброєння, яке треба. Але визнання цієї провини це дуже добре, однак це лише перший крок.

"Ми чекаємо другий і третій. Чому не було цієї зброї, чим була викликана пауза, чому не виконали обіцянок: хто саме з прізвищем і посадою несе відповідальність? і третє: визнали, недопостачали чогось — тепер треба давати все з перевищенням. Компенсувати те що ми втратили, щоб ми могли відбивати ті рубежі, тримати оборону, аби більше такого не було", — сказав він.

Нагадаємо, ГУР знищило російський багатоцільовий гелікоптер Ка-32 на аеродромі в Москві. Відомо, що росіяни використовували його у логістичних цілях та евакуаційних операціях. 

Також ми писали, що перший пакет військової допомоги буде передано Україні до кінця тижня.

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09:09 Майк Тайсон шокував черговим шаленим відео — його тренер благає про допомогу

09:05 Вночі у Миколаєві лунали вибухи — РФ запускала БпЛА, є влучання в об‘єкт теплогенерації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:21 Вночі РФ атакувала Україну дронами та ракетою — скільки повітряних цілей збили захисники

08:14 Челсі з Мудриком врятувався в матчі з Астон Віллою — відео

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17:44 Українська письменниця розповіла, як у Франції ставляться до війни в Україні

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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