Сазонов рассказал, против каких целей врага будет применено оружие от партнеров

Соединенные Штаты Америки в апреле приняли законопроект о пакете военной помощи для Украины. Некоторое оружие с него Вооруженные силы Украины должны получить уже в ближайшее время.

Это прокомментировал военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов в эфире Вечір.LIVE.

Поставка оружия Украине

Ведущая спросила Сазонова, против каких целей военные используют арсенал, который поступит от партнеров в ближайшее время и будет ли в этом перечне оккупированный Крым.

"Я не Главком Сырский, поэтому куда будут направлены удары и чем — знает Генштаб, СБУ и ГУР, но мне это неизвестно. Поэтому да, это может быть Крым, многие базы в Донецкой и Луганской областях, ремонтные мастерские, склады БК", — ответил он.

По словам военного, инфраструктура россиян очень важна, они всегда работают с железнодорожным транспортом — это их армейская особенность, что снабжение происходит именно по железной дороге.

"Это все интересные очень важные цели для ракет, для самолетов, которые у нас я жду, будут уже в мае с пилотами. И это все мишени и цели для нас", — отметил он.

Как известно, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что ВСУ потеряли Авдеевку из-за паузы в получении оружия, которое длилось почти пол года.

Сазонов подтвердил, хотя защитники неплохо уничтожали шедшую на передовую технику — оружия было недостаточно.

"Можно было сделать такой огневой вал, что они до Авдеевки никогда бы не дошли. Сейчас я рад, что это признает Салливан, очень приятно, что это признает Столтенберг", — добавил он.

Военный подчеркнул, что НАТО не выполнила тех обещаний, которые давал в последние месяцы и не поставлял вооружение, которое нужно. Но признание этой вины это очень хорошо, однако это только первый шаг.

"Мы ждем второй и третий. Почему не было этого оружия, чем была вызвана пауза, почему не выполнили обещаний: кто именно с фамилией и должностью несет ответственность? и третье: признали, недопоставили чего-то — теперь надо давать все с превышением. Компенсировать то, что мы потеряли, чтобы мы могли отбивать эти рубежи, держать оборону, чтобы больше такого не было", — сказал он.

Напомним, ГУР уничтожило российский многоцелевой вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве. Известно, что россияне использовали его в логистических целях и в эвакуационных операциях.

Также мы писали, что первый пакет военной помощи будет передан Украине до конца недели.