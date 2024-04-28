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Сазонов рассказал, против каких целей врага будет применено оружие от партнеров

Сазонов рассказал, против каких целей врага будет применено оружие от партнеров

28 апреля 2024 г. 8:45

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13:15 Яковенко рассказал, чего ожидать от Саммита мира в Швейцарии

26 апреля 2024
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18:50 Герасимчук рассказала, для чего оккупанты депортируют украинских детей

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18:00 Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

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17:44 Украинская писательница рассказала, как во Франции относятся к войне в Украине

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14:30 Демченко рассказал, когда возобновятся экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС

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14:05 Как оккупация РФ изменила мнение мира о Чернобыльской зоне — ответил Емельяненко

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Соединенные Штаты Америки в апреле приняли законопроект о пакете военной помощи для Украины. Некоторое оружие с него Вооруженные силы Украины должны получить уже в ближайшее время.

Это прокомментировал военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов в эфире Вечір.LIVE.

Поставка оружия Украине

Ведущая спросила Сазонова, против каких целей военные используют арсенал, который поступит от партнеров в ближайшее время и будет ли в этом перечне оккупированный Крым.

"Я не Главком Сырский, поэтому куда будут направлены удары и чем — знает Генштаб, СБУ и ГУР, но мне это неизвестно. Поэтому да, это может быть Крым, многие базы в Донецкой и Луганской областях, ремонтные мастерские, склады БК", — ответил он.

По словам военного, инфраструктура россиян очень важна, они всегда работают с железнодорожным транспортом — это их армейская особенность, что снабжение происходит именно по железной дороге.

"Это все интересные очень важные цели для ракет, для самолетов, которые у нас я жду, будут уже в мае с пилотами. И это все мишени и цели для нас", — отметил он.

Как известно, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что ВСУ потеряли Авдеевку из-за паузы в получении оружия, которое длилось почти пол года.

Сазонов подтвердил, хотя защитники неплохо уничтожали шедшую на передовую технику — оружия было недостаточно.

"Можно было сделать такой огневой вал, что они до Авдеевки никогда бы не дошли. Сейчас я рад, что это признает Салливан, очень приятно, что это признает Столтенберг", — добавил он.

Военный подчеркнул, что НАТО не выполнила тех обещаний, которые давал в последние месяцы и не поставлял вооружение, которое нужно. Но признание этой вины это очень хорошо, однако это только первый шаг.

"Мы ждем второй и третий. Почему не было этого оружия, чем была вызвана пауза, почему не выполнили обещаний: кто именно с фамилией и должностью несет ответственность? и третье: признали, недопоставили чего-то — теперь надо давать все с превышением. Компенсировать то, что мы потеряли, чтобы мы могли отбивать эти рубежи, держать оборону, чтобы больше такого не было", — сказал он.

Напомним, ГУР уничтожило российский многоцелевой вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве. Известно, что россияне использовали его в логистических целях и в эвакуационных операциях.

Также мы писали, что первый пакет военной помощи будет передан Украине до конца недели.

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09:15 Куда можно обратиться после получения повестки, кроме ТЦК — в Минобороны назвали альтернативу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:09 Майк Тайсон шокировал очередным безумным видео — его тренер умоляет о помощи

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:22 BBC выпустила фильм об украинских мужчинах, пытающихся нелегально уехать из страны

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