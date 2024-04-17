Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

Гостем ефіру Вечір.LIVE став Ігар Тишкевич — експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" Українського інституту майбутнього. Темою обговорення стали — допомога США та посилення мобілізації.

Подивитись ефір можна о 18:30 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Діною Бернацькою

Фахівець з міжнародних та внутрішніх питань в Українському інституті майбутнього, був запрошений до студії Вечір.LIVE, де він провів ексклюзивну бесіду з ведучою Діною Бернацькою. Вони обговорювали теми, такі як системи протиповітряної оборони, сценарії завершення війни, підтримку України з боку західних країн, та інші важливі питання.

Нагадаємо, що Зеленський закликав союзників захистити Україну так само, як Ізраїль.

Раніше ми писали, що Боррель заявив, що дешевше надати Україні ППО, ніж відновлювати зруйновані електростанції.