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Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

17 квітня 2024 р. 18:30

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19:30 Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

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18:30 Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

Text

17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

Text

17:30 Купіані розповів про ситуацію в Грузії та причини протестів

Text

15:43 Військовий аналітик прокоментував слова Зеленського, що Україна не виграє війну без допомоги Заходу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:10 Нардеп заявив, що після ухвалення закону про мобілізацію громадяни бояться за свої авто

Text

13:54 Росія не має таких ракет, які не може збити українська ППО, — майор запасу

Text

13:07 Камельчук заявив, що Україна повинна скористатися російськими коштами в Європі

Text

12:46 Рейтерович заявив, що українці не зможуть одразу оновити дані в електронному кабінеті призовника

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Гостем ефіру Вечір.LIVE став Ігар Тишкевич — експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" Українського інституту майбутнього. Темою обговорення стали — допомога США та посилення мобілізації.

Подивитись ефір можна о 18:30 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Діною Бернацькою

Фахівець з міжнародних та внутрішніх питань в Українському інституті майбутнього, був запрошений до студії Вечір.LIVE, де він провів ексклюзивну бесіду з ведучою Діною Бернацькою. Вони обговорювали теми, такі як системи протиповітряної оборони, сценарії завершення війни, підтримку України з боку західних країн, та інші важливі питання.

Нагадаємо, що Зеленський закликав союзників захистити Україну так само, як Ізраїль.

Раніше ми писали, що Боррель заявив, що дешевше надати Україні ППО, ніж відновлювати зруйновані електростанції.

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19:22 Деревина з Чорнобиля може бути у вас вдома — шокуючі масштаби чорного бізнесу в заповіднику

19:19 На Закарпатті чоловік втік від прикордонників з українського КПП до Угорщини

19:05 Прем'єр-міністр Чехії розповів, коли передасть Україні 1,5 млн снарядів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:10 Нардеп заявив, що після ухвалення закону про мобілізацію громадяни бояться за свої авто

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13:54 Росія не має таких ракет, які не може збити українська ППО, — майор запасу

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