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Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

17 апреля 2024 г. 18:30

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18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

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17:33 Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

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17:30 Купиани рассказал о ситуации в Грузии и причинах протестов

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15:43 Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

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14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

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13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

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13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

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12:46 Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

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12:26 Аудит Минобороны — нардеп объяснил, как влияет показатель нарушений на боеспособность армии

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11:51 В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

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18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

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17:33 Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

Text

17:30 Купиани рассказал о ситуации в Грузии и причинах протестов

Text

15:43 Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

Text

14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

Text

13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

Text

12:46 Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

Text

12:26 Аудит Минобороны — нардеп объяснил, как влияет показатель нарушений на боеспособность армии

Text

11:51 В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

Гостем эфира Вечір.LIVE стал Игар Тышкевич — эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Темой обсуждения стали помощь США и усиление мобилизации.

Посмотреть эфир можно в 18:30 по ссылке.

Эфир Вечер.LIVE с Диной Бернацкой

Специалист по международным и внутренним вопросам в Украинском институте будущего был приглашен в студию Вечір.LIVE, где он провел эксклюзивную беседу с ведущей Диной Бернацкой. Они обсуждали темы, такие как системы противовоздушной обороны, сценарии завершения войны, поддержка Украины со стороны западных стран и другие важные вопросы.

Напомним, что Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль.

Ранее мы писали, что Боррель заявил, что дешевле предоставить Украине ПВО, чем восстанавливать разрушенные электростанции.

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18:44 Джо Байден призывал Конгресс одобрить помощь Украине и Израилю

18:30 Новые требования к военнообязанным — что необходимо знать одесситам о мобилизации

18:29 Германия запустила инициативу по поиску новых систем ПВО для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:24 В Тернополе мужчина обещал подкупить медкомиссию ТЦК СП за 12 тыс. долларов

18:23 В Киеве нетрезвый водитель устроил ночную "гонку" и совершил ДТП

18:14 Шовковский недоволен после победы Динамо над Минаем — что сказал тренер

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18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

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17:33 Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

Text

17:30 Купиани рассказал о ситуации в Грузии и причинах протестов

Text

15:43 Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

Text

14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

Text

13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

Text

12:46 Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

Text

12:26 Аудит Минобороны — нардеп объяснил, как влияет показатель нарушений на боеспособность армии

Text

11:51 В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике