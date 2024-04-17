Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

Гостем эфира Вечір.LIVE стал Игар Тышкевич — эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Темой обсуждения стали помощь США и усиление мобилизации.

Посмотреть эфир можно в 18:30 по ссылке.

Эфир Вечер.LIVE с Диной Бернацкой

Специалист по международным и внутренним вопросам в Украинском институте будущего был приглашен в студию Вечір.LIVE, где он провел эксклюзивную беседу с ведущей Диной Бернацкой. Они обсуждали темы, такие как системы противовоздушной обороны, сценарии завершения войны, поддержка Украины со стороны западных стран и другие важные вопросы.

Напомним, что Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль.

Ранее мы писали, что Боррель заявил, что дешевле предоставить Украине ПВО, чем восстанавливать разрушенные электростанции.