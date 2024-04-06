Російський шпигун розповів про переїзд на Закарпаття та що думає про українців

Російський шпигун Леонід Литіков, якого звинувачують у державній зраді, розповів про враження від українців. У 2014 році чоловік переїхав жити на Закарпаття.

Про це російський шпигун говорив в проєкті "Своих (не) бросаем".

Що думає про українців російський шпигун

Литікова звинувачують у зберіганні бойових припасів, державній зраді та диверсії.

Він розповів, як у 2014 році, коли росіяни розпочали анексію Криму та вторгнення на Сході України, переїхав на Закарпаття. Литіков наголосив, що любить однаково і Росію, і Україну. За його словами, він переїхав з РФ, адже "Україні було тяжко" і "знав, що тут живуть миролюбні та працьовиті люди".

Наразі чоловік благає, щоб його звільнили і він міг повернутися в Росію до матері, яка потребує догляду, оскільки сестра, яка проживає у Москві, дуже зайнята на роботі.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав українську та російську сторону організувати обмін полоненими. Йдеться про формулу "всіх на всіх".

Також сержант Національної гвардії України Андрій Старинщак пробув у російському полоні майже два роки. Він потрапив до рук загарбників під час оборони Чорнобильської атомної електростанції.