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Російський шпигун розповів про переїзд на Закарпаття та що думає про українців

Російський шпигун розповів про переїзд на Закарпаття та що думає про українців

06 квітня 2024 р. 15:15

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14:07 Ексміністр соціальної політики розповів, чому Україна не може побудувати нові ТЕС

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13:06 Ексміністр соціальної політики розповів у чому сенс війни Путіна

Text

09:43 Ексміністр соціальної політики розповів, хто має вплив на Росію

Text

06:33 Військовий ЗСУ розповів, чим на передовій компенсують нестачу снарядів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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04:53 Гетманцев розповів, чи будуть пільги криптовалютникам

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18:19 Гетманцев розповів, скільки онлайн-казино в Україні мають ліцензію

Російський шпигун Леонід Литіков, якого звинувачують у державній зраді, розповів про враження від українців. У 2014 році чоловік переїхав жити на Закарпаття.

Про це російський шпигун говорив в проєкті "Своих (не) бросаем".

Що думає про українців російський шпигун

Литікова звинувачують у зберіганні бойових припасів, державній зраді та диверсії.

Він розповів, як у 2014 році, коли росіяни розпочали анексію Криму та вторгнення на Сході України, переїхав на Закарпаття. Литіков наголосив, що любить однаково і Росію, і Україну. За його словами, він переїхав з РФ, адже "Україні було тяжко" і "знав, що тут живуть миролюбні та працьовиті люди". 

Наразі чоловік благає, щоб його звільнили і він міг повернутися в Росію до матері, яка потребує догляду, оскільки сестра, яка проживає у Москві, дуже зайнята на роботі. 

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав українську та російську сторону організувати обмін полоненими. Йдеться про формулу "всіх на всіх".

Також сержант Національної гвардії України Андрій Старинщак пробув у російському полоні майже два роки. Він потрапив до рук загарбників під час оборони Чорнобильської атомної електростанції.

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15:12 Тарифи на електроенергію — Галущенко прокоментував можливість підвищення

15:11 У Києві військові з інвалідністю можуть отримати часткову компенсацію за придбане авто

15:00 Наслідки атаки на Одесу 5 квітня — близько ста квартир залишились без вікон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:56 У Повітряних силах показали на відео блискучу роботу вогневих груп на Херсонщині

14:46 У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу

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