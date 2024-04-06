Российский шпион рассказал о переезде на Закарпатье и что думает об украинцах

Российский шпион Леонид Лытиков, которого обвиняют в государственной измене, рассказал о впечатлениях от украинцев. В 2014 году мужчина переехал жить на Закарпатье.

Об этом российский шпион говорил в проекте "Своих (не) бросаем".

Что думает об украинцах российский шпион

Лытикова обвиняют в хранении боевых припасов, государственной измене и диверсии.

Он рассказал, как в 2014 году, когда россияне начали аннексию Крыма и вторжение на Востоке Украины, переехал на Закарпатье. Лытиков отметил, что любит одинаково и Россию, и Украину. По его словам, он переехал из РФ, ведь "Украине было тяжело" и "знал, что здесь живут миролюбивые и трудолюбивые люди".

Сейчас мужчина умоляет, чтобы его освободили и он мог вернуться в Россию к матери, которая нуждается в уходе, поскольку сестра, проживающая в Москве, очень занята на работе.

Напомним, Папа Римский Франциск призвал украинскую и российскую сторону организовать обмен пленными. Речь идет о формуле "всех на всех".

Также сержант Национальной гвардии Украины Андрей Старинщак пробыл в российском плену почти два года. Он попал в руки захватчиков во время обороны Чернобыльской атомной электростанции.