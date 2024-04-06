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Российский шпион рассказал о переезде на Закарпатье и что думает об украинцах

Российский шпион рассказал о переезде на Закарпатье и что думает об украинцах

6 апреля 2024 г. 15:15

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14:07 Экс-министр социальной политики рассказал, почему Украина не может построить новые ТЭС

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13:06 Экс-министр социальной политики рассказал, в чем смысл войны Путина

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09:43 Экс-министр социальной политики рассказал, кто имеет влияние на Россию

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06:33 Военный ВСУ рассказал, чем на передовой компенсируют нехватку снарядов

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04:53 Гетманцев рассказал, будут ли льготы криптовалютникам

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Российский шпион Леонид Лытиков, которого обвиняют в государственной измене, рассказал о впечатлениях от украинцев. В 2014 году мужчина переехал жить на Закарпатье.

Об этом российский шпион говорил в проекте "Своих (не) бросаем".

Что думает об украинцах российский шпион

Лытикова обвиняют в хранении боевых припасов, государственной измене и диверсии.

Он рассказал, как в 2014 году, когда россияне начали аннексию Крыма и вторжение на Востоке Украины, переехал на Закарпатье. Лытиков отметил, что любит одинаково и Россию, и Украину. По его словам, он переехал из РФ, ведь "Украине было тяжело" и "знал, что здесь живут миролюбивые и трудолюбивые люди". 

Сейчас мужчина умоляет, чтобы его освободили и он мог вернуться в Россию к матери, которая нуждается в уходе, поскольку сестра, проживающая в Москве, очень занята на работе. 

Напомним, Папа Римский Франциск призвал украинскую и российскую сторону организовать обмен пленными. Речь идет о формуле "всех на всех".

Также сержант Национальной гвардии Украины Андрей Старинщак пробыл в российском плену почти два года. Он попал в руки захватчиков во время обороны Чернобыльской атомной электростанции.

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16:11 РФ ударила по жилому району Харькова, есть погибший, — Терехов

16:10 Цены на топливо могут вырасти до 65 грн за литр — эксперт назвал причины повышения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:01 В США заявили о тревожных масштабах сотрудничества Китая с РФ — детали от FT

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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21:14 Блэкаут, восстановление энергетики и нужны ли ПВО на ТЭС — эфир Новости.LIVE

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18:19 Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино в Украине имеют лицензию