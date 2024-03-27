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Росіяни перетворили Крим у військову базу, місцеве населення переслідують, — Ташева

Росіяни перетворили Крим у військову базу, місцеве населення переслідують, — Ташева

27 березня 2024 р. 19:53

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18:16 Чи потрібен національний телемарафон — кияни висловили свою думку

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16:07 Нардеп прокоментував усунення пункту про обмежено придатних з закону про мобілізацію

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15:03 Повторна ВЛК для обмежено придатних — нардеп розкритикував правку до законопроєкту

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13:59 Підвищення тарифів на електроенергію — що кажуть у Раді

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12:20 РФ може випустити до 250 повітряних цілей — політолог попередив українців

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Постійний представник Президента України в Криму Таміла Ташева поспілкувалася з журналісткою Новини.LIVE Галиною Остаповець. Вона розповіла про посилення репресій проти мирного населення тимчасово окупованого півострова та його перетворення у військову базу Російської Федерації.

Усю складність ситуації Ташева описала в ефірі Новини.LIVE у середу, 27 березня.

Десята річниця окупації Криму

"На жаль, це вже десятий рік окупації півострова та другі роковини повномасштабного вторгнення. Звісно за цей час життя в Криму лише погіршувалося. Це територія безправ'я. Це не є місце для цивільного населення, це повноцінна військова база, усі потужності якої Росія використовувала для інтервенції проти України", — розповіла Ташева.

Представниця президента нагадала, що балістика по Одесі і Києву була запущена з території окупованого півострова.

"Саме тому він є для нас стратегічним об'єктом, який треба звільнити, інакше такі дії Російської Федерації будуть продовжуватися. Це питання нашої національної безпеки", — підкреслила вона.

Ташева також додала, що станом на сьогодні ситуація у Криму щодо переслідування журналістів і цивільного населення значно погіршилася.

"Людей переслідують за нібито дискридитацію Збройних сил Російської Федерації. За те що зробила синьо-жовтий манікюр на ніктях, якийсь напис написала, щось в соціальних мережах розмістила в підтримку Збройних сил України", — розповіла представниця президента.

Вона додала, що за такі "правопорушення" на людей очікує або штраф, або ж ув'язнення.

Окрім того, Ташева переконана, що російські об'єкти на території Криму є законною мішенню для ЗСУ. 

"Керченський міст виконує не цивільну а військову функцію. Штаб-квартира російського флоту у Севастополі — це військова ціль. Військові кораблі, військові бази — це все законна ціль", — наголосила вона. 

Ташева також додала, що не про всі об'єкти, знищені українськими військами, відомо публічно.

"Їх більше, і це абсолютно законно", — сказала вона.

Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя зізнався, що вкладає у концерти в Криму значний глибший сенс, ніж здається на перший погляд. Артист запевняє, що виступи відбудуться після перемоги за будь-якої умови.

Нагадаємо, за словами голови Меджлісу Рефата Чубарова, нещодавні удари по кораблях та інфраструктурі Чорноморського Флоту у Севастополі обвалили ціни на житло на 20% в окупованому місті. Окрім того, через атаки української армії майже немає інвестицій у нерухомість Криму.

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20:24 На сході України оголошена ракетна небезпека

20:08 Зеленський на Сумщині провів нараду з усіма, хто відповідає за безпеку в регіоні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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