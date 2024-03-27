Россияне превратили Крым в военную базу, местное население преследуют, — Ташева

Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Тамила Ташева пообщалась с журналисткой Новини.LIVE Галиной Остаповец. Она рассказала об усилении репрессий против мирного населения временно оккупированного полуострова и его превращении в военную базу Российской Федерации.

Всю сложность ситуации Ташева описала в эфире Новини.LIVE в среду, 27 марта.

Десятая годовщина оккупации Крыма

"К сожалению, это уже десятый год оккупации полуострова и вторая годовщина полномасштабного вторжения. Конечно, за это время жизнь в Крыму только ухудшалась. Это территория бесправия. Это не место для гражданского населения, это полноценная военная база, все мощности которой Россия использовала для интервенции против Украины", — рассказала Ташева.

Представитель президента напомнила, что баллистика по Одессе и Киеву была запущена с территории оккупированного полуострова.

"Именно поэтому он является для нас стратегическим объектом, который нужно уволить, иначе такие действия Российской Федерации будут продолжаться. Это вопрос нашей национальной безопасности", — подчеркнула она.

Ташева также добавила, что по состоянию на сегодняшний день ситуация в Крыму по преследованию журналистов и гражданского населения значительно ухудшилась.

"Людей преследуют за якобы дискридитацию Вооруженных сил Российской Федерации. За то, что сделала сине-желтый маникюр на нитях, какую-то надпись написала, что-то в социальных сетях разместила в поддержку Вооруженных сил Украины", — рассказала представитель президента.

Она добавила, что за такие "правонарушения" людей ожидает либо штраф, либо же заключение.

Кроме того, Ташева уверена, что российские объекты на территории Крыма являются законной мишенью для ВСУ.

"Керченский мост выполняет не гражданскую, а военную функцию. Штаб-квартира российского флота в Севастополе — это военная цель. Военные корабли, военные базы — это все законная цель", — подчеркнула она.

Ташева также добавила, что не обо всех объектах, уничтоженных украинскими войсками, известно публично.

"Их больше, и это абсолютно законно", — сказала она.

Солист группы "Антитела" Тарас Тополь признался, что вкладывает в концерты в Крыму значительный глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. Артист уверяет, что выступления состоятся после победы при любом условии.

Напомним, по словам главы Меджлиса Рефата Чубарова, недавние удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского Флота в Севастополе обвалили цены на жилье на 20% в оккупированном городе. Кроме того, из-за атак украинской армии почти нет инвестиций в недвижимость Крыма.