Росія змінила тактику обстрілів України — у Раді назвали мету

Член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Сергій Соболєв заявив, що наразі Росія змінила тактику і стратегію своїх атак. Так, замість обстрілів маленьких містечок окупанти застосовують масовані бомбардування міст-мільйонників.

Про це посадовець сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Яка тактика в окупантів

"Росія змінила тактику та стратегію щодо великих міст. Якщо раніше вони дозволяли собі КАБи, постійні обстріли звільненого Херсона, міст та містечок на сході, то тепер вони перейшли до тактики масованого бомбардування міст-мільйонників", — сказав Соболєв, говорячи про теперішню тактику РФ.

Він додав, що мета масованих обстрілів — це залякування населення та зачистка територій.

"Їх ніколи не цікавили люди, їх цікавлять території, щоб починати масований наступ. Головним завданням для України стоїть захист неба та підготовка рубежів для зустрічі з ворогом", — сказав Соболєв.

Нагадаємо, цієї ночі окупаційна армія завдала ракетного-авіаційного удару по Україні, а також випустили дрони типу Shahed. Сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та знищили 26 повітряних цілей.

Зокрема, російські загарбники уночі 28 березня атакували Київський район Харкова. Під ударом опинилися ресторан та житлові будинки.

Крім того, ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, також дві людини отримали травми.