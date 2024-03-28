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Россия изменила тактику обстрелов Украины — в Раде назвали цель

Россия изменила тактику обстрелов Украины — в Раде назвали цель

28 марта 2024 г. 10:46

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Член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Сергей Соболев заявил, что в настоящее время Россия изменила тактику и стратегию своих атак. Так, вместо обстрелов маленьких городков оккупанты применяют массированные бомбардировки городов-миллионников.

Об этом чиновник сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Какая тактика в оккупантов

"Россия изменила тактику и стратегию относительно крупных городов. Если раньше они позволяли себе КАБы, постоянные обстрелы освобожденного Херсона, городов и городков на востоке, то теперь они перешли к тактике массированной бомбардировки городов-миллионников", — сказал Соболев, говоря о нынешней тактике РФ.

Он добавил, что цель массированных обстрелов — это запугивание населения и зачистка территорий.

"Их никогда не интересовали люди, их интересуют территории, чтобы начинать массированное наступление. Главной задачей для Украины является защита неба и подготовка рубежей для встречи с врагом", — сказал Соболев.

Напомним, этой ночью оккупационная армия нанесла ракетно-авиационный удар по Украине , а также выпустили дроны типа Shahed. Силы противовоздушной обороны провели успешную работу и уничтожили 26 воздушных целей.

В частности, российские захватчики в ночь на 28 марта атаковали Киевский район Харькова. Под ударом оказались ресторан и жилые дома.

Кроме того, враг атаковал Запорожье беспилотниками. Вражеские обстрелы повредили большое количество частных домов, также два человека получили травмы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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