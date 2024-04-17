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Росія не має таких ракет, які не може збити українська ППО, — майор запасу

Росія не має таких ракет, які не може збити українська ППО, — майор запасу

17 квітня 2024 р. 13:54

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12:46 Рейтерович заявив, що українці не зможуть одразу оновити дані в електронному кабінеті призовника

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12:26 Аудит Міноборони — нардеп пояснив, як впливає показник порушень на боєздатність армії

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11:51 У Раді відповіли, що регулює новий закон про мобілізацію й коли він почне діяти на практиці

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Наразі в Росії немає таких ракет, які не можуть бути уражені засобами протиповітряної оборони України. Єдине, що нам потрібно —  засоби, якими ми зможемо збивати ворожі повітряні цілі. 

Про це повідомив військовий оглядач та майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Ранок.LIVE

Ефективність роботи української ППО

Коментуючи атака на Трипільську ТЕС 11 квітня, Гетьман розповів, що російські ракети прорвалися до стратегічного об'єкта лише тому, що в нас закінчилися засоби, щоб їх збити. Наразі Росія не має таких ракет, які б не змогла знищити Україна. 

"В Росії немає таких ракет, які не можуть бути уражені засобами ППО, які є в України і які їй передають партнери. Звісно, немає такої ППО, яка зможе знищити усі 100% ракет, але всі ці ракети вразливі для нашої протиповітряної та протиракетної оборони. Єдине, що нам потрібно — засоби, якими збивати цілі ворога", — сказав військовий оглядач. 

Він також додав, що для нього дивне те, що світ має усю зброю та боєприпаси, які так потрібні нашій державі, але чомусь ніхто не поспішає передавати це Збройним силам. Хоча наші партнери повинні це робити згідно з домовленостями.

"Прохання про допомогу наших партнерів — це не жебрацтво, а домовленості. Ми віддали ядерну зброю за те, щоб нам гарантували нашу безпеку. Якби ж вона зараз у нас була, то ніякої такої війни не було б", — наголосив Гетьман. 

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що без підтримки Сполучених Штатів Америки в України немає шансів на перемогу, оскільки ЗСУ мають недостатню кількість озброєння, техніки та авіації, щоб витіснити ЗС РФ. 

Також він розкритикував плани спікера Палати представників США Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про фінансування допомоги лише Ізраїлю, бо затягування військової допомоги для України загрожує безпеці країнам НАТО, на які Росія піде війною.

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14:51 Помер чемпіон світу з футболу у складі збірної Німеччини

14:35 Приревнував дружину до товариша — на Одещині чоловік вбив конкурента

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:35 Українські розробники презентували застосунок для догляду за домашніми тваринами Bubibo

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