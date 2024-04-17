Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса arrow
У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

17 апреля 2024 г. 13:54

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

Text

13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

Text

13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

Text

12:46 Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

Text

12:26 Аудит Минобороны — нардеп объяснил, как влияет показатель нарушений на боеспособность армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:51 В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

Text

08:00 Зеленский сделает запрос на созыв Совета Украина — НАТО — эфир Новини.LIVE

16 апреля 2024
Text

18:57 Эксперт объяснил, почему некоторые Telegram-каналы следует заблокировать

Text

18:45 Нарастание конфликта на Ближнем Востоке и чего действительно хочет Иран — эфир Новини.LIVE

Text

16:01 Военный высказался об украинцах, которые донатят для ВСУ и антикоррупционных проверках Минобороны

Text

14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

Text

13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

Text

13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

Text

12:46 Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

Text

12:26 Аудит Минобороны — нардеп объяснил, как влияет показатель нарушений на боеспособность армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:51 В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

Text

08:00 Зеленский сделает запрос на созыв Совета Украина — НАТО — эфир Новини.LIVE

16 апреля 2024
Text

18:57 Эксперт объяснил, почему некоторые Telegram-каналы следует заблокировать

Text

18:45 Нарастание конфликта на Ближнем Востоке и чего действительно хочет Иран — эфир Новини.LIVE

Text

16:01 Военный высказался об украинцах, которые донатят для ВСУ и антикоррупционных проверках Минобороны

Сейчас в России нет таких ракет, которые не могут быть поражены средствами противовоздушной обороны Украины. Единственное, что нам нужно — средства, которыми мы сможем сбивать вражеские воздушные цели.

Об этом сообщил военный обозреватель и майор запаса Алексей Гетьман в эфире Ранок.LIVE.

Эффективность работы украинского ПВО

Комментируя атаку на Трипольскую ТЭС 11 апреля, Гетман рассказал, что российские ракеты прорвались к стратегическому объекту только потому, что у нас закончились средства, чтобы сбить их. Сейчас у России нет таких ракет, которые не смогла бы уничтожить Украина.

"В России нет таких ракет, которые не могут быть поражены средствами ПВО, которые есть у Украины и которые ей передают партнеры. Конечно, нет такой ПВО, которая сможет уничтожить все 100% ракет, но все эти ракеты уязвимы для нашей противовоздушной и противоракетной обороны. Единственное, что нам нужно — средства, которыми сбивать цели врага", — сказал военный обозреватель. 

Он также добавил, что для него удивительно то, что у мира есть все оружие и боеприпасы, которые так нужны нашему государству, но почему-то никто не спешит передавать это Вооруженным силам. Хотя наши партнеры должны это делать согласно договоренностям.

"Просьба о помощи наших партнеров — это не попрошайничество, а договоренности. Мы отдали ядерное оружие за то, чтобы нам гарантировали нашу безопасность. Если бы оно сейчас у нас было, то никакой такой войны не было бы", — подчеркнул Гетьман.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что без поддержки Соединенных Штатов Америки у Украины нет шансов на победу, поскольку ВСУ имеют недостаточное количество вооружения, техники и авиации, чтобы вытеснить ВС РФ.

Также он подверг критике планы спикера Палаты представителей США Майка Джонсона вынести на голосование законопроект о финансировании помощи только Израилю, потому что затягивание военной помощи для Украины угрожает безопасности странам НАТО, на которые Россия пойдет войной.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

14:09 Ударом по Чернигову РФ убила 25-летнюю полицейскую

14:00 Техника для коммунальщиков за 15 миллионов — в Одессе объявили тендер

13:58 Фонд Дом Рональда МакДональда предоставил более 40 млн грн помощи для украинцев

13:54 В Украине осудили оккупанта, который расстрелял гражданского на Киевщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

13:50 Израиль определился, как ответит Ирану за нападение, — СМИ

13:45 Обстрелы Чернигова — мэр рассказал о жертвах и разрушениях

13:35 Бойцы бригады ОК "Юг" разрушают технику и склады окупантов, защищая государство

13:34 В Киеве будут судить руководителей участков по удержанию зеленых насаждений из-за фейковых зарплат

14:09 Ударом по Чернигову РФ убила 25-летнюю полицейскую

14:00 Техника для коммунальщиков за 15 миллионов — в Одессе объявили тендер

13:58 Фонд Дом Рональда МакДональда предоставил более 40 млн грн помощи для украинцев

13:54 В Украине осудили оккупанта, который расстрелял гражданского на Киевщине

13:50 Израиль определился, как ответит Ирану за нападение, — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:45 Обстрелы Чернигова — мэр рассказал о жертвах и разрушениях

13:35 Бойцы бригады ОК "Юг" разрушают технику и склады окупантов, защищая государство

13:34 В Киеве будут судить руководителей участков по удержанию зеленых насаждений из-за фейковых зарплат

13:34 Российскому оперному певцу, который родился в Украине, объявили подозрение

13:32 В Киеве задержали дельца, купившего через Telegram 2 кг психотропов для дальнейшего сбыта

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в апреле

06:33 Новое наступление россиян — стоит ли Киеву и Харькову готовиться к штурму

05:08 Цены на продукты в 2024 году — на сколько в Украине подорожали овощи в апреле

16 апреля 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько вы получите за 1 кг цветных металлов в апреле

06:21 Теневой рынок такси, уклонение от налогов и угроза пассажирам — расследование "Наша Справа"

05:42 Война Ирана против Израиля — как этот конфликт повлияет на агрессию России против Украины

15 апреля 2024

22:51 Волонтер и дроновод — что известно о Павле Петриченко, погибшем на Донбассе

06:33 Нужна ли эвакуация Харьковской области — как Украине остановить обстрелы УАБами по региону

05:36 Цены на продукты в апреле — на сколько в Украине подорожали мясо, колбаса и сало

14 апреля 2024

05:35 Цены на аренду в Украине — как в Киеве изменились цены на жилье в апреле

Text

14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

Text

13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

Text

13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

Text

12:46 Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

Text

12:26 Аудит Минобороны — нардеп объяснил, как влияет показатель нарушений на боеспособность армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:51 В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

Text

08:00 Зеленский сделает запрос на созыв Совета Украина — НАТО — эфир Новини.LIVE

16 апреля 2024
Text

18:57 Эксперт объяснил, почему некоторые Telegram-каналы следует заблокировать

Text

18:45 Нарастание конфликта на Ближнем Востоке и чего действительно хочет Иран — эфир Новини.LIVE

Text

16:01 Военный высказался об украинцах, которые донатят для ВСУ и антикоррупционных проверках Минобороны