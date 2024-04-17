У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

Сейчас в России нет таких ракет, которые не могут быть поражены средствами противовоздушной обороны Украины. Единственное, что нам нужно — средства, которыми мы сможем сбивать вражеские воздушные цели.

Об этом сообщил военный обозреватель и майор запаса Алексей Гетьман в эфире Ранок.LIVE.

Эффективность работы украинского ПВО

Комментируя атаку на Трипольскую ТЭС 11 апреля, Гетман рассказал, что российские ракеты прорвались к стратегическому объекту только потому, что у нас закончились средства, чтобы сбить их. Сейчас у России нет таких ракет, которые не смогла бы уничтожить Украина.

"В России нет таких ракет, которые не могут быть поражены средствами ПВО, которые есть у Украины и которые ей передают партнеры. Конечно, нет такой ПВО, которая сможет уничтожить все 100% ракет, но все эти ракеты уязвимы для нашей противовоздушной и противоракетной обороны. Единственное, что нам нужно — средства, которыми сбивать цели врага", — сказал военный обозреватель.

Он также добавил, что для него удивительно то, что у мира есть все оружие и боеприпасы, которые так нужны нашему государству, но почему-то никто не спешит передавать это Вооруженным силам. Хотя наши партнеры должны это делать согласно договоренностям.

"Просьба о помощи наших партнеров — это не попрошайничество, а договоренности. Мы отдали ядерное оружие за то, чтобы нам гарантировали нашу безопасность. Если бы оно сейчас у нас было, то никакой такой войны не было бы", — подчеркнул Гетьман.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что без поддержки Соединенных Штатов Америки у Украины нет шансов на победу, поскольку ВСУ имеют недостаточное количество вооружения, техники и авиации, чтобы вытеснить ВС РФ.

Также он подверг критике планы спикера Палаты представителей США Майка Джонсона вынести на голосование законопроект о финансировании помощи только Израилю, потому что затягивание военной помощи для Украины угрожает безопасности странам НАТО, на которые Россия пойдет войной.