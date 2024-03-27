РФ може випустити до 250 повітряних цілей — політолог попередив українців

Політтехнолог Руслан Рохов заявив, що українцям сьогодні особливо важливо реагувати на повітряні тривоги. Спираючись на наявну інформацію, він наголосив, що ворог може випустити до 250 повітряних цілей по Україні.

Про це Рохов сказав в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Росіяни, ймовірно, готують новий масований удар по Україні

За словами Рохова, він отримав певну інформацію від своїх джерел у розвідці про те, що тривогу сьогодні ігнорувати не варто. Там попередили про застосування балістики, яка долітає до українських міст за лічені хвилини.

"Не просто так замміністра чомусь сказав такі речі. Ніколи прямо це не говорять, але різні сигнали є. Від 200 до 250 одиниць може бути одночасно", — сказав Рохов.

Водночас політолог не думає, що атакувати росіяни можуть лише Київ. Мовляв, загроза є для всіх регіонів.

Нагадаємо, 27 березня заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко попередив громадян про небезпеку. Посадовець закликав забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до укриттів.

Своєю чергою, начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк закликала українців завжди реагувати на повітряну тривогу.