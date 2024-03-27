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РФ может выпустить до 250 воздушных целей — политолог предупредил украинцев

РФ может выпустить до 250 воздушных целей — политолог предупредил украинцев

27 марта 2024 г. 12:20

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13:31 Обстрел Киева "Цирконами" — Гуменюк назвала цель атаки

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12:20 РФ может выпустить до 250 воздушных целей — политолог предупредил украинцев

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12:00 Гуменюк призвала украинцев реагировать на воздушную тревогу

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11:44 Нардеп ответил, как увольнение Данилова повлияет на работу СНБО

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11:14 Чем известен новый секретарь СНБО Литвиненко — эксперт ответил

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10:34 Укрзализныця передала харьковчанам горячее питание — как горожане живут без света

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Политтехнолог Руслан Рохов заявил, что украинцам сегодня особенно важно реагировать на воздушные тревоги. Опираясь на имеющуюся информацию, он подчеркнул, что враг может выпустить до 250 воздушных целей по Украине.

Об этом Рохов сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Россияне, вероятно, готовят новый массированный удар по Украине

По словам Рохова, он получил определенную информацию от своих источников в разведке, что тревогу сегодня игнорировать не стоит. Там предупредили о применении баллистики, которая долетает до украинских городов за считанные минуты.

"Не просто так замминистра почему-то сказал такие вещи. Никогда прямо это не говорят, но разные сигналы есть. От 200 до 250 единиц может быть одновременно", — сказал Рохов.

В то же время, политолог не думает, что атаковать россияне могут не только Киев. Мол, угроза есть для всех регионов.

Напомним, 27 марта заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко предупредил граждан об опасности. Чиновник призвал обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к укрытиям.

В свою очередь, начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк призвала украинцев всегда реагировать на воздушную тревогу.

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13:42 В Херсоне мужчина был охранником застенков российских оккупантов — как наказали предателя

13:36 Процесс мобилизации сопровождается трудностями и дискредитацией — в ТЦК сделали заявление

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:30 Простой и быстрый кулич на сухих дрожжах от Клопотенко

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