РФ может выпустить до 250 воздушных целей — политолог предупредил украинцев

Политтехнолог Руслан Рохов заявил, что украинцам сегодня особенно важно реагировать на воздушные тревоги. Опираясь на имеющуюся информацию, он подчеркнул, что враг может выпустить до 250 воздушных целей по Украине.

Об этом Рохов сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Россияне, вероятно, готовят новый массированный удар по Украине

По словам Рохова, он получил определенную информацию от своих источников в разведке, что тревогу сегодня игнорировать не стоит. Там предупредили о применении баллистики, которая долетает до украинских городов за считанные минуты.

"Не просто так замминистра почему-то сказал такие вещи. Никогда прямо это не говорят, но разные сигналы есть. От 200 до 250 единиц может быть одновременно", — сказал Рохов.

В то же время, политолог не думает, что атаковать россияне могут не только Киев. Мол, угроза есть для всех регионов.

Напомним, 27 марта заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко предупредил граждан об опасности. Чиновник призвал обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к укрытиям.

В свою очередь, начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк призвала украинцев всегда реагировать на воздушную тревогу.