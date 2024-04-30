Речник Сталевого кордону пояснив, чому для України зараз важливіше відійти на більш вигідні позиції

Речник прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов заявив, що життя й здоров'я українських військових важливіше, ніж ті 100 м землі, які ми віддаємо. За його словами, російські окупанти завойовують території великими втратами — орієнтовно один до десяти.

Про це Іван Шевцов сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 30 квітня.

Чому українцям важливіше відійти на більш вигідні позиції

"Для нас важливіше зараз відійти на більш вигідні позиції, щоб згуртуватись й дати потужну відсіч ворогу", — наголосив Шевцов.

За його словами, ворог свій особовий склад і техніку не жалкує. Шевцов каже, що для українців навіть маленький "відступ" не є досить важливим у тактичному понятті, але він зберігає життя бійців.

Нагадаємо, гранатометник п'ятої окремої штурмової бригади ЗСУ, сержант Юрій Сиротюк наголосив, що українська армія міцно триматиме фронт після прибуття озброєння від Сполучених Штатів. У зв'язку з цим росіяни акцентуватимуть свої зусилля на створення панічних настроїв серед цивільного населення України, щоб спонукати українців вимагати від влади миру.

Також українські захисники продовжують нищити російських окупантів на нашій землі. Так, бійці роти ударних безпілотників показали відео ураження ворожої піхоти.