Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции arrow
Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

30 апреля 2024 г. 17:17

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:07Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

Text

18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

Text

17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

Text

16:27 В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

Text

14:36 Демченко рассказал, сколько пограничников ловят уклонистов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:40 Россияне знали, что бьют по гражданским — детали ракетного удара по Одессе 29 апреля

Text

09:59Новая тактика охраны границы – в ГПСУ назвали цель и рассказали об особенностях

Text

08:00 Зеленский сделал важное заявление — ефир Ранок.LIVE

Text

05:19 Как Украина может поторопить США с поставками оружия — мнение политтехнолога

Text

03:52 Политтехнолог объяснил роль Китая в войне России против Украины

Text

18:07 Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

Text

18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

Text

17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

Text

16:27 В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

Text

14:36 Демченко рассказал, сколько пограничников ловят уклонистов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:40 Россияне знали, что бьют по гражданским — детали ракетного удара по Одессе 29 апреля

Text

09:59 Новая тактика охраны границы – в ГПСУ назвали цель и рассказали об особенностях

Text

08:00 Зеленский сделал важное заявление — ефир Ранок.LIVE

Text

05:19 Как Украина может поторопить США с поставками оружия — мнение политтехнолога

Text

03:52 Политтехнолог объяснил роль Китая в войне России против Украины

Спикер пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов заявил, что жизнь и здоровье украинских военных важнее, чем те 100 м земли, которые мы отдаем. По его словам, российские оккупанты завоевывают территории большими потерями — ориентировочно один к десяти.

Об этом Иван Шевцов сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 30 апреля.

Почему украинцам важнее отойти на более выгодные позиции

"Для нас важнее сейчас отойти на более выгодные позиции, чтобы сплотиться и дать мощный отпор врагу", — подчеркнул Шевцов.

По его словам, враг свой личный состав и технику не жалеет. Шевцов говорит, что для украинцев даже маленькое "отступление" не является достаточно важным в тактическом понятии, но оно сохраняет жизни бойцов.

Напомним, гранатометчик пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ, сержант Юрий Сиротюк подчеркнул, что украинская армия будет крепко держать фронт по прибытии вооружения от Соединенных Штатов. В связи с этим россияне будут акцентировать свои усилия на создании панических настроений среди гражданского населения Украины, чтобы побудить украинцев требовать от власти мира.

Также украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на нашей земле. Так, бойцы роты ударных беспилотников показали видео поражение вражеской пехоты.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

18:38 Польское правительство продлило срок пребывания украинцев в стране до следующего года

18:31 Зеленский присвоил звание Героя Украины двум пограничникам

18:30 Саакашвили об Украине и Грузии – путь к свободе и борьба с заключением

18:22 Кабмин выделил 15,5 миллиарда гривен на закупку беспилотников

18:21 В 47 ОМБр показали, как уничтожают пехоту оккупантов под Авдеевкой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:09 Эвертон сообщил, на какой период выбыл Миколенко

Text

18:07 Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

Text

18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

18:00 Убежать не получилось — ТОП-10 попыток побега уклонистов от одесских пограничников

17:59 Военный рассказал, когда закроется "окно возможностей" для россиян на фронте

18:38 Польское правительство продлило срок пребывания украинцев в стране до следующего года

18:31 Зеленский присвоил звание Героя Украины двум пограничникам

18:30 Саакашвили об Украине и Грузии – путь к свободе и борьба с заключением

18:22 Кабмин выделил 15,5 миллиарда гривен на закупку беспилотников

18:21 В 47 ОМБр показали, как уничтожают пехоту оккупантов под Авдеевкой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:09 Эвертон сообщил, на какой период выбыл Миколенко

18:00 Убежать не получилось — ТОП-10 попыток побега уклонистов от одесских пограничников

17:59 Военный рассказал, когда закроется "окно возможностей" для россиян на фронте

17:50 AstraZeneca признала побочный эффект своей вакцины от COVID-19

17:37 В Винницкой области преступная группа сливала из локомотивов Укрзализныци топливо

18:00 Убежать не получилось — ТОП-10 попыток побега уклонистов от одесских пограничников

05:58 Бронемашины ACSV — что известно о канадской технике для ВСУ

05:54 Цены на аренду в Украине — как во Львове изменились цены на жилье в апреле

29 апреля 2024

20:29 Путь в ЕС — как Украина выполнила все семь требований Еврокомиссии

18:00 Россиянам здесь не место — судьба Пушкина и Воронцова в Одессе

06:16 Мобилизация, повышение тарифов и новые ПДД — что изменится для украинцев с 1 мая

05:13 Что изменится для украинцев с 1 мая — какими будут тарифы на электроэнергию в Украине

27 апреля 2024
обновлено:

06:55 Угроза для курортного сезона в Одессе — что скрывает Черное море

Новость с фото

06:34 Что получит Украина и остановит ли американская помощь наступление РФ

05:57 Годовщина Харьковских соглашений — как они стали спусковым крючком агрессии РФ против Украины

Text

18:07 Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

Text

18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

Text

17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

Text

16:27 В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

Text

14:36 Демченко рассказал, сколько пограничников ловят уклонистов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:40 Россияне знали, что бьют по гражданским — детали ракетного удара по Одессе 29 апреля

Text

09:59 Новая тактика охраны границы – в ГПСУ назвали цель и рассказали об особенностях

Text

08:00 Зеленский сделал важное заявление — ефир Ранок.LIVE

Text

05:19 Как Украина может поторопить США с поставками оружия — мнение политтехнолога

Text

03:52 Политтехнолог объяснил роль Китая в войне России против Украины