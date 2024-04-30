Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

Спикер пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов заявил, что жизнь и здоровье украинских военных важнее, чем те 100 м земли, которые мы отдаем. По его словам, российские оккупанты завоевывают территории большими потерями — ориентировочно один к десяти.

Об этом Иван Шевцов сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 30 апреля.

Почему украинцам важнее отойти на более выгодные позиции

"Для нас важнее сейчас отойти на более выгодные позиции, чтобы сплотиться и дать мощный отпор врагу", — подчеркнул Шевцов.

По его словам, враг свой личный состав и технику не жалеет. Шевцов говорит, что для украинцев даже маленькое "отступление" не является достаточно важным в тактическом понятии, но оно сохраняет жизни бойцов.

Напомним, гранатометчик пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ, сержант Юрий Сиротюк подчеркнул, что украинская армия будет крепко держать фронт по прибытии вооружения от Соединенных Штатов. В связи с этим россияне будут акцентировать свои усилия на создании панических настроений среди гражданского населения Украины, чтобы побудить украинцев требовать от власти мира.

Также украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на нашей земле. Так, бойцы роты ударных беспилотников показали видео поражение вражеской пехоты.