Ранковий удар по Києву та теракт у ТЦ Крокус — Гавриш в ефірі Новини.LIVE

Перший заступник Ради національної безпеки і оборони України у 2008-2011 роках Степан Гавриш став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість про ранковий удар по Києву та теракт у московському торговому центрі "Крокус".

Ефір зі Степаном Гавришем можна подивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Степан Гавриш разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять про удар балістикою по Києву, стрілянину у московському "Крокусі" та російську ракету в авіапросторі Польщі.

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі.

Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки.

Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала. Киянка розповіла, як пережила обстріл.