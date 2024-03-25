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Ранковий удар по Києву та теракт у ТЦ Крокус — Гавриш в ефірі Новини.LIVE

Ранковий удар по Києву та теракт у ТЦ Крокус — Гавриш в ефірі Новини.LIVE

25 березня 2024 р. 18:04

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18:04 Ранковий удар по Києву та теракт у ТЦ Крокус — Гавриш в ефірі Новини.LIVE

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18:04 Ранковий удар по Києву та теракт у ТЦ Крокус — Гавриш в ефірі Новини.LIVE

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Text

13:38 У Печерському районі Києва триває розбір завалів — які наслідки обстрілу

Text

11:54 Плетенчук розповів, які ракети випустили окупанти під час атаки на Київ

Text

10:36 Бої за Новомихайлівку — у ДПСУ розповіли про штурми, полонених окупантів та знищення техніки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:44 Підвищення тарифів в Україні — експерт зробив важливу заяву

Text

09:06 Програма захисту українських електропідстанцій існує ще з 2006 року — що передбачає

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Перший заступник Ради національної безпеки і оборони України у 2008-2011 роках Степан Гавриш став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість про ранковий удар по Києву та теракт у московському торговому центрі "Крокус".

Ефір зі Степаном Гавришем можна подивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Степан Гавриш разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять про удар балістикою по Києву, стрілянину у московському "Крокусі" та російську ракету в авіапросторі Польщі. 

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі. 

Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки. 

Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала. Киянка розповіла, як пережила обстріл

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18:00 Допомагали ворогу катувати українців — СБУ затримала двох херсонських колаборантів

17:56 Внаслідок російської атаки на Київ було зруйновано частину Академії ім. М. Бойчука

17:45 Судна на завантаженні в Одеських портах — відомості про український експорт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:44 У Раді зареєстрували законопроєкт про регулювання Telegram в Україні

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17:43 В Одесі пролунав гучний вибух

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