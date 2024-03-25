Утренний удар по Киеву и теракт в ТЦ Крокус — Гавриш в эфире Новини.LIVE

Первый заместитель Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2008-2011 годах Степан Гавриш стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет о утреннем ударе по Киеву и теракте в московском торговом центре "Крокус".

Эфир со Степаном Гавришем можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Степан Гавриш вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят об ударе баллистикой по Киеву, стрельбе в московском "Крокусе" и российской ракете в авиапространстве Польши.

Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

Позже на российский обстрел отреагировал Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.

Также стало известно, что в результате ракетной атаки полностью уничтожен спортивный зал. Киевлянка рассказала, как пережила обстрел.