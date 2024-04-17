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Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

17 квітня 2024 р. 19:30

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19:30Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

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19:30 Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

Text

17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

Text

17:30 Купіані розповів про ситуацію в Грузії та причини протестів

Text

15:43 Військовий аналітик прокоментував слова Зеленського, що Україна не виграє війну без допомоги Заходу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:10 Нардеп заявив, що після ухвалення закону про мобілізацію громадяни бояться за свої авто

Text

13:54 Росія не має таких ракет, які не може збити українська ППО, — майор запасу

Text

13:07 Камельчук заявив, що Україна повинна скористатися російськими коштами в Європі

Text

12:46 Рейтерович заявив, що українці не зможуть одразу оновити дані в електронному кабінеті призовника

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12:26 Аудит Міноборони — нардеп пояснив, як впливає показник порушень на боєздатність армії

Черговий гість студії Вечір.LIVE — військовослужбовець ЗСУ Олександр Антонюк. Тема ефіру — віроломний ракетний удар по Чернігову та деталі наступу російської армії.

Подивитись ефір можна о 19:30 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Олександром Антонюком

Дискусійні теми з ведучою каналу Діною Бернацькою:

  • терміни російського наступу;
  • удар по командному пункту в Криму;
  • потенційні можливості українських безпілотників;
  • заяви президента Франції Емманюеля Макрона;
  • ініціативи Китаю з припинення війни. 

Нагадаємо, раніше американський інститут вивчення війни заявив, що російські війська можуть збільшити кількість ударів керованими бомбами через нестачу матеріально-технічного забезпечення українських військ.

Також ми писали, чи варто Києву і Харкову готуватися до можливого нового штурму з боку армії Росії.

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19:22 Деревина з Чорнобиля може бути у вас вдома — шокуючі масштаби чорного бізнесу в заповіднику

19:19 На Закарпатті чоловік втік від прикордонників з українського КПП до Угорщини

19:05 Прем'єр-міністр Чехії розповів, коли передасть Україні 1,5 млн снарядів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:30 Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:10 Нардеп заявив, що після ухвалення закону про мобілізацію громадяни бояться за свої авто

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13:54 Росія не має таких ракет, які не може збити українська ППО, — майор запасу

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