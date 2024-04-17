Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

Черговий гість студії Вечір.LIVE — військовослужбовець ЗСУ Олександр Антонюк. Тема ефіру — віроломний ракетний удар по Чернігову та деталі наступу російської армії.

Подивитись ефір можна о 19:30 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Олександром Антонюком

Дискусійні теми з ведучою каналу Діною Бернацькою:

терміни російського наступу;

удар по командному пункту в Криму;

потенційні можливості українських безпілотників;

заяви президента Франції Емманюеля Макрона;

ініціативи Китаю з припинення війни.

Нагадаємо, раніше американський інститут вивчення війни заявив, що російські війська можуть збільшити кількість ударів керованими бомбами через нестачу матеріально-технічного забезпечення українських військ.

Також ми писали, чи варто Києву і Харкову готуватися до можливого нового штурму з боку армії Росії.