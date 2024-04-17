Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

Черговий гість студії Вечір.LIVE — військовослужбовець ЗСУ Олександр Антонюк. Тема ефіру — віроломний ракетний удар по Чернігову та деталі наступу російської армії.
Подивитись ефір можна о 19:30 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Олександром Антонюком
Дискусійні теми з ведучою каналу Діною Бернацькою:
- терміни російського наступу;
- удар по командному пункту в Криму;
- потенційні можливості українських безпілотників;
- заяви президента Франції Емманюеля Макрона;
- ініціативи Китаю з припинення війни.
Нагадаємо, раніше американський інститут вивчення війни заявив, що російські війська можуть збільшити кількість ударів керованими бомбами через нестачу матеріально-технічного забезпечення українських військ.
Також ми писали, чи варто Києву і Харкову готуватися до можливого нового штурму з боку армії Росії.