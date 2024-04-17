Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

Очередной гость студии Вечір.LIVE — военнослужащий ВСУ Александр Антонюк. Тема эфира — вероломный ракетный удар по Чернигову и детали наступления российской армии.
Посмотреть эфир можно в 19:30 по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE с Александром Антонюком
Дискуссионные темы с ведущей канала Диной Бернацкой:
- сроки российского наступления;
- удар по командному пункту в Крыму;
- потенциальные возможности украинских беспилотников;
- заявления президента Франции Эмманюэля Макрона;
- инициативы Китая по прекращению войны.
Напомним, ранее американский институт изучения войны заявил, что российские войска могут увеличить количество ударов управляемыми бомбами из-за нехватки материально-технического обеспечения украинских войск.
Также мы писали, следует ли Киеву и Харькову готовиться к возможному новому штурму со стороны армии России.