Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

Очередной гость студии Вечір.LIVE — военнослужащий ВСУ Александр Антонюк. Тема эфира — вероломный ракетный удар по Чернигову и детали наступления российской армии.

Посмотреть эфир можно в 19:30 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Александром Антонюком

Дискуссионные темы с ведущей канала Диной Бернацкой:

сроки российского наступления;

удар по командному пункту в Крыму;

потенциальные возможности украинских беспилотников;

заявления президента Франции Эмманюэля Макрона;

инициативы Китая по прекращению войны.

Напомним, ранее американский институт изучения войны заявил, что российские войска могут увеличить количество ударов управляемыми бомбами из-за нехватки материально-технического обеспечения украинских войск.

Также мы писали, следует ли Киеву и Харькову готовиться к возможному новому штурму со стороны армии России.