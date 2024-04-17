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Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

17 апреля 2024 г. 19:30

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19:58 Нардеп ответил, не сбрасывают ли с себя ответственность госструктуры из-за донатов украинцев

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19:30Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

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18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

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17:33 Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

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17:30 Купиани рассказал о ситуации в Грузии и причинах протестов

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15:43 Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

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14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

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13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

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13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

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12:46 Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

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19:58 Нардеп ответил, не сбрасывают ли с себя ответственность госструктуры из-за донатов украинцев

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19:30 Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

17:33 Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

Text

17:30 Купиани рассказал о ситуации в Грузии и причинах протестов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:43 Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

Text

14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

Text

13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

Text

13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

Text

12:46 Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

Очередной гость студии Вечір.LIVE — военнослужащий ВСУ Александр Антонюк. Тема эфира — вероломный ракетный удар по Чернигову и детали наступления российской армии.

Посмотреть эфир можно в 19:30 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Александром Антонюком

Дискуссионные темы с ведущей канала Диной Бернацкой:

  • сроки российского наступления;
  • удар по командному пункту в Крыму;
  • потенциальные возможности украинских беспилотников;
  • заявления президента Франции Эмманюэля Макрона;
  • инициативы Китая по прекращению войны.

Напомним, ранее американский институт изучения войны заявил, что российские войска могут увеличить количество ударов управляемыми бомбами из-за нехватки материально-технического обеспечения украинских войск.

Также мы писали, следует ли Киеву и Харькову готовиться к возможному новому штурму со стороны армии России.

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19:31 Зеленский и Столтенберг обсудили созыв совета Украина-НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:28 Российские "миротворцы" начали вывод войск из Нагорного Карабаха

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19:58 Нардеп ответил, не сбрасывают ли с себя ответственность госструктуры из-за донатов украинцев

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19:30 Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

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18:30 Развитие событий на фронте без помощи США и усиление мобилизации — эфир Новини.LIVE

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17:33 Эксперт объяснил, почему США затягивают с оказанием помощи Украине

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17:30 Купиани рассказал о ситуации в Грузии и причинах протестов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:43 Военный аналитик прокомментировал слова Зеленского, что Украина не выиграет войну без помощи Запада

Text

14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

Text

13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

Text

13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

Text

12:46 Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника