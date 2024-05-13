Просування росіян на Харківщині та загроза для Сумщини — Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE

Російські війська станом на понеділок, 13 травня, мають деякий успіх під час наступу на Харківському напрямку. Водночас українські захисники проводять контрударні дії.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 21:00.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE став військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою обговорять:

наступ росіян на Харківщину та бої навколо Вовчанська;

ситуацію з фортифікаціями на кордоні;

загрозу для Сумщини;

зміну командувача угрупування "Харків";

Саміт миру;

відставку Шойгу.

Раніше в інформаційному просторі з'явилась новина, що на Харківщині не було першої лінії фортифікацій і мін. На це відреагували в Харківській ОВА. Там зазначили, що побудовані силами обласної адміністрації фортифікації наразі займають Сили Оборони України.

У Центрі протидії дезінформації попередили українців, що найближчим часом російська пропаганда активізує ІПСО щодо наступу на Харків. Також ми писали, що на тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків" — ним став Михайло Драпатий.