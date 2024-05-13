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Просування росіян на Харківщині та загроза для Сумщини — Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE

Просування росіян на Харківщині та загроза для Сумщини — Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE

13 травня 2024 р. 21:00

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21:45 Як виживає окупований Крим за останні 10 років — Чубаров в ефірі Новини.LIVE

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21:00 Просування росіян на Харківщині та загроза для Сумщини — Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE

Text

18:05 Не інженери, але багато говорять — нардепка прокоментувала дії Кубракова у будові фортифікацій

Text

17:57 Наступ на Харківщину, будівництво фортифікацій та новий український дрон — ефір Новини.LIVE

Text

17:23 Експосадовець РНБО Гавриш пояснив, що потрібно Україні для повернення ініціативи на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:23 Камельчук оцінив вірогідність перепризначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури

Text

15:08 Чубенко розповів, як проходить евакуація на Харківщині

Text

14:26 Тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня — деталі від Попенка

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12:52 Наступ окупантів на Харківщині — Гавриш назвав мету РФ

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12:16 У Вовчанську окупанти навмисне відстрелили палець цивільному — у прокуратурі назвали причину

Російські війська станом на понеділок, 13 травня, мають деякий успіх під час наступу на Харківському напрямку. Водночас українські захисники проводять контрударні дії.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 21:00.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE став військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою обговорять:

  • наступ росіян на Харківщину та бої навколо Вовчанська;
  • ситуацію з фортифікаціями на кордоні;
  • загрозу для Сумщини;
  • зміну командувача угрупування "Харків";
  • Саміт миру;
  • відставку Шойгу. 

Раніше в інформаційному просторі з'явилась новина, що на Харківщині не було першої лінії фортифікацій і мін. На це відреагували в Харківській ОВА. Там зазначили, що побудовані силами обласної адміністрації фортифікації наразі займають Сили Оборони України.

У Центрі протидії дезінформації попередили українців, що найближчим часом російська пропаганда активізує ІПСО щодо наступу на Харків.

Також ми писали, що на тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків" — ним став Михайло Драпатий.

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21:27 Уряди двох країн Європи поставлять нову допомогу для України — туди увійде ППО та бронетехніка

21:15 Лубінець пояснив, як людям з ТОТ вступити до закладів вищої освіти в 2024 році

21:09 У Данії назвали терміни появи F-16 в українському небі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:57 Десять мільйонів на буси — Дніпропетровський ТЦК замовив тендер

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17:23 Експосадовець РНБО Гавриш пояснив, що потрібно Україні для повернення ініціативи на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:23 Камельчук оцінив вірогідність перепризначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури

Text

15:08 Чубенко розповів, як проходить евакуація на Харківщині

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14:26 Тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня — деталі від Попенка

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