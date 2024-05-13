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Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

13 мая 2024 г. 21:00

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21:00 Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

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18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

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17:57 Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE

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17:23Экс-чиновник СНБО Гавриш объяснил, что нужно Украине для возвращения инициативы на фронте

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16:23 Камельчук оценил вероятность переназначения Кубракова на должность министра инфраструктуры

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15:08 Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

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14:26 Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

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12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

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12:16 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

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08:00 Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

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21:00 Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

Text

18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

Text

17:57 Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE

Text

17:23 Экс-чиновник СНБО Гавриш объяснил, что нужно Украине для возвращения инициативы на фронте

Text

16:23 Камельчук оценил вероятность переназначения Кубракова на должность министра инфраструктуры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:08 Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

Text

14:26 Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

Text

12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

Text

12:16 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

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08:00 Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

Российские войска на понедельник, 13 мая, имеют некоторый успех во время наступления на Харьковском направлении. В то же время, украинские защитники проводят контрударные действия.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 21:00.

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE стал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой обсудят:

  • наступление россиян на Харьковщину и бои вокруг Волчанска;
  • ситуацию с фортификациями на границе;
  • угрозу для Сумщины;
  • смену командующего группировкой "Харьков";
  • Саммит мира;
  • отставку Шойгу.

Ранее в информационном пространстве появилась новость, что в Харьковской области не было первой линии фортификаций и мин. На это отреагировали в Харьковской ОВА. Там отметили, что построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы Обороны Украины.

В Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев, что в ближайшее время российская пропаганда активизирует ИПСО о наступлении на Харьков.

Также мы писали, что на фоне наступления российских войск на север Харьковской области был заменен командующий ОТУВ "Харьков" — им стал Михаил Драпатый.

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20:08 В Дії вскоре появится удостоверение ветерана

20:00 На Харьковщине продолжаются контрударные действия ВСУ — вечернее обращение Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:00 Пересечение границы за 1300 долларов — во Львове чиновница помогла уклонисту и избежала наказания

19:59 Шольц призвал беженцев из Украины искать себе работу

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE