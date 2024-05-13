Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

Российские войска на понедельник, 13 мая, имеют некоторый успех во время наступления на Харьковском направлении. В то же время, украинские защитники проводят контрударные действия.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 21:00.

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE стал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой обсудят:

наступление россиян на Харьковщину и бои вокруг Волчанска;

ситуацию с фортификациями на границе;

угрозу для Сумщины;

смену командующего группировкой "Харьков";

Саммит мира;

отставку Шойгу.

Ранее в информационном пространстве появилась новость, что в Харьковской области не было первой линии фортификаций и мин. На это отреагировали в Харьковской ОВА. Там отметили, что построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы Обороны Украины.

В Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев, что в ближайшее время российская пропаганда активизирует ИПСО о наступлении на Харьков. Также мы писали, что на фоне наступления российских войск на север Харьковской области был заменен командующий ОТУВ "Харьков" — им стал Михаил Драпатый.