Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

Российские войска на понедельник, 13 мая, имеют некоторый успех во время наступления на Харьковском направлении. В то же время, украинские защитники проводят контрударные действия.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 21:00.
О чем эфир
Гостем студии Новини.LIVE стал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой обсудят:
- наступление россиян на Харьковщину и бои вокруг Волчанска;
- ситуацию с фортификациями на границе;
- угрозу для Сумщины;
- смену командующего группировкой "Харьков";
- Саммит мира;
- отставку Шойгу.
Ранее в информационном пространстве появилась новость, что в Харьковской области не было первой линии фортификаций и мин. На это отреагировали в Харьковской ОВА. Там отметили, что построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы Обороны Украины.
В Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев, что в ближайшее время российская пропаганда активизирует ИПСО о наступлении на Харьков.
Также мы писали, что на фоне наступления российских войск на север Харьковской области был заменен командующий ОТУВ "Харьков" — им стал Михаил Драпатый.